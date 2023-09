नई नौकरी पर जाने से हो रही है घबराहट, अपनाएं ये उपाय

How To Deal With New Job Anxiety: किसी भी नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, नए एटमॉस्फेयर में काम करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है और इससे पहले आपको अजीब सी बेचैनी भी हो सकती है. यह अमूमन नई जॉब को लेकर, उससे होने वाले तनाव को लेकर और आपकी जिज्ञासा को लेकर हो सकती है. इसे ही न्यू जॉब एंजाइटी ( New Job Anxiety ) भी कहा जाता है. ऐसे में इस नई जॉब एंजाइटी को आप कैसे कम कर सकते हैं और कैसे नई जगह पर जाकर खुद के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं आइए हम आपको बताते हैं.