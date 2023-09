दिमाग को तेज बनाते हैं ये फूड्स, कम्प्यूटर जैसी मेमोरी के लिए आज ही डाइट में करें शामिल

Foods to Boost Brain Function: ब्रेन हेल्थ में सुधार करते हैं ये सुपर हेल्दी फूड्स.

Best Foods to Boost Your Brain and Memory: वजन , कोलेस्‍ट्रॉल, मोटापा, डायबिटीज, ब्‍लड शुगर लेवल, स्‍किन केयर, लिवर केयर... और भी बहुत से अहम स्‍वस्‍थ्‍य मुद्दे हैं जिनका हम सभी बहुत ख्‍याल रखते हैं. लेकिन हम सभी अक्‍सर मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं होते. वह भी जब जब हम यह जानते हैं कि दिमाग ही हमारे पूरे शरीर को चलाता है. इसलिए पूरे शरीर के लिए यानी की आपकी ऑवरऑल हेल्‍थ के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्रेन की हेल्थ का ख्याल रखें. पोषण की अहमियत के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 से 7 सितंबर तक भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक (National Nutrition Week) मनाया जाता है. पौष्टिक आहार न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि ब्रेन के विकास के लिए जरूरी है. कुछ फूड्स ब्रेन फंक्शन में सुधार और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करते हैं. आइए ऐसे फूड्स की लिस्ट पर नजर डालते हैं.

दिमाग तेज बनाते हैं ये फूड्स, जानें याददाश्‍त बढ़ाने का तरीका (Best Foods to Boost Your Brain and Memory)