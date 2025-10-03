रोजाना नीम का पानी पीने से शरीर पर पड़ता है 6 तरह से असर, जानिए यहां

Neem water health benefits : हमारे बड़े-बुजुर्ग हमेशा से नीम के फायदों के बारे में बताते रहे हैं. पुराने जमाने में लोग नीम की दातुन करते थे, घावों पर नीम का लेप लगाते थे, और कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते थे. दरअसल, नीम में ढेर सारे ऐसे तत्व होते हैं, जो एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल होते हैं. यानी, यह कीटाणुओं, वायरस और फंगस से लड़ने में माहिर है. ऐसे में आप इसका पानी रोज पीते हैं तो इससे आपके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं आगे आर्टिकल में....

Tulsi और चावल के पानी से ग़ायब होंगे पिंपल के जिद्दी दाग धब्बे, जानिए कैसे

रोजाना नीम का पानी पीने के फायदे

नीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके खून को साफ करता है. जब खून साफ होता है, तो इसका सीधा असर आपकी त्वचा पर दिखता है. मुंहासे, दाग-धब्बे और त्वचा से जुड़ी दूसरी समस्याएं कम हो जाती हैं.

अगर आपको अक्सर पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, जैसे कब्ज, गैस या अपच, तो नीम का पानी आपके लिए जादू कर सकता है. यह पेट के कीड़ों को मारने में मदद करता है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. हालांकि, इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, खासकर अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं.

नीम का पानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को बढ़ाता है. यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते और मौसमी इन्फेक्शन्स से बचे रहते हैं.

नीम का पानी मुंह के छालों, बदबू और मसूड़ों की समस्याओं में भी राहत देता है. इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंह के अंदर पनपने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे मुंह की सेहत बेहतर रहती है.

नीम का पानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)