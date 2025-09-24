नवरात्रि में अगर पीरियड आ जाए तो पूजा कर सकते हैं या नहीं? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

Navratri Me Period Aaye To Kya Kare: नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. इस दौरान व्रत, पूजा, पाठ, कीर्तन और गरबा जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं. जहां इन 9 दिनों में महिलाओं में उत्साह बना रहता है, वहीं, अगर इस दौरान अगर पीरियड्स हो जाएं तो सब कुछ खराब लगने लगता है. इस परिस्थिति में ज्यादातर सवाल यही सामने आता है कि क्या पीरियड्स में व्रत रख सकते हैं? क्या पीरियड्स में माँ की पूजा कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस स्टोरी में बने रहिए.

क्या कहती हैं मान्यताएं?

मान्यतायों के अनुसार पीरियड्स के दौरान माँ की पूजा करना अपवित्र और अशुद्ध माना जाता है. इतना ही नहीं इसमें पूजा स्थल से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान निकलने वाला खून, गंदा खून होता है. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सभी बातों को अशुद्ध नहीं मानते हैं और पूजा-पाठ को भाव और श्रद्धा से जोड़ते हैं न कि शारीरिक अवस्था से.

क्या पीरियड का खून गंदा होता है?

डॉ. निधि झा कहती हैं कि पीरियड ब्लड के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि क्या पीरियड के समय आने वाला खून शरीर का गंदा खून होता है और क्या इस दौरान पूजा पाठ कर सकते है या नहीं. डॉ. निधि झा के मुताबिक, पीरियड के समय आने वाला खून गंदा खून नहीं होता. यह एक प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है जो शरीर में होती है. यह प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि शरीर हर महीने गर्भधारण की तैयारी करता है. अगर गर्भधारण नहीं होता, तो शरीर उस तैयारी को छोड़ देता है और यही खून के रूप में बाहर आता है. डॉ. निधि की माने तो पीरियड का खून गंदा नहीं होता है और पीरियड्स के समय पूजा पाठ किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)