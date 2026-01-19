दूध पीने से कैंसर बढ़ता है क्या? डॉक्टर से जानिए क्या है सच

Dudh Pine Ke Nuksan In Hindi: बचपन से हमने यह सुना है कि दूध के कई फायदे हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में है? चलिए जानते हैं डॉक्टर तरंग कृष्णा का क्या कहना है. डॉक्टर के मुताबिक दूध हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और डैमेज कर रहा है क्योंकि दूध पीने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और जितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा उतना कैंसर से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी. तो चलिए डॉक्टर से समझते हैं कैसे दूध पीने से इन्फ्लेमेशन कम होगी और दूध के बजाय अपने रूटीन में क्या शामिल किया जा सकता है.

दूध क्या नुकसान करता है?

क्टर तरंग कृष्णा के अनुसार दूध पीने से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, जो कैंसर का कारण बन सकती है. उन्होंने आगे कहा, तो जब कैंसर होने पर हम दूध पीना बंद कर रहे हैं, तो क्यों न हम दूध कैंसर होने से पहले बंद कर दें. डॉक्टर के मुताबिक दूध के अल्टरनेटिव्स को चुनें. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं दूध के अल्टरनेटिव्स.

मैं दूध की जगह क्या पी सकता हूं?

ओट्स मिल्क: ओट्स मिल्क में कैल्शियम, पोटेशियम, बी विटामिन और विटामिन ए और डी होते हैं. इसमें घुलनशील फाइबर मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. यह आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है. यह बी विटामिन का अच्छा स्रोत है. बी विटामिन शरीर के लिए जरूरी हैं क्योंकि वे शरीर में तनाव और ऑक्सीडेटिव क्षति से लड़ने में मदद करते हैं.

सोयाबीन मिल्क: सोयाबीन के दूध में विटामिन बी12 की भरपूर मात्रा होने के कारण इसका सेवन शरीर को कमजोरी भी दूर करता है. इसका सेवन करने से कमजोरी दूर होती है और पूरे दिन ऊर्जा भी बनी रहती है. इसमें मौजूद कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

आलमंड मिल्क: बादाम वाला दूध कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक बेहतरीन सोर्स है, जो हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है. इसमें फाइबर ज्यादा होता है ये पाचन को ठीक रखकर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और अपच को दूर करने में मदद कर सकता है. बादाम विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है जो त्वचा की झुर्रियों को कम करने और एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करने में बेहद लाभदायक है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)