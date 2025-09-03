सेहत का कबाड़ा कर रही हैं ये 7 गलतियां, ये आदतें कर देंगी आपकी ही हालत खराब

Daily mistakes that harm health: पाचन से लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता तक, आपकी आंत समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आंत माइक्रोबायोम (जिसमें खरबों बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव शामिल हैं) प्रमुख शारीरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने और लाभकारी और हानिकारक बैक्टीरिया के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है. एक स्वस्थ आंत प्रतिरक्षा कार्य और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है. हालांकि, कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपकी आंत के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पेट खराब, त्वचा में जलन, भोजन के प्रति असहिष्णुता, थकान और मनोदशा में गड़बड़ी जैसे कुछ अप्रिय लक्षणों का कारण बन सकती हैं.सुबह उठते ही मोबाइल देखना | Morning phone use effects

सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल देखने की आदत बहुत कॉमन है, लेकिन इससे आपके दिमाग पर तुरंत स्ट्रेस लोड होता है और दिन की शुरुआत ही थकान और एंग्ज़ायटी से होती है.

नाश्ता छोड़ देना | Skipping breakfast effects

कई लोग भागदौड़ में नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन खाली पेट रहने से ब्लड शुगर लेवल गिरता है और शरीर थका-थका लगता है, साथ ही मेटाबॉलिज़्म भी स्लो हो जाता है.

कम पानी पीना | Not drinking enough water

दिनभर पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है. इससे स्किन ड्राई, दिमाग सुस्त और बॉडी एनर्जी लो हो जाती है.

देर रात तक जागना | Staying up late at night

नींद पूरी न होने से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है, इम्युनिटी कमज़ोर होती है और अगले दिन प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है.

लंबे समय तक बैठे रहना | Sitting for long hours

ऑफिस हो या घर, घंटों तक बिना हिले-डुले बैठना हार्ट और हड्डियों के लिए नुकसानदायक है. इससे मोटापा और डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है.

Photo Credit: iStock

खाना जल्दी-जल्दी खाना | Eating too fast effects

जल्दी-जल्दी खाना पचने में मुश्किल करता है. इससे गैस, अपच और वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है.

गुस्सा रोकना या ज्यादा सोचते रहना | Suppressing anger & overthinking

बार-बार स्ट्रेस लेना या गुस्सा दबाना आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए हानिकारक है. इससे ब्लड प्रेशर और एंग्ज़ायटी की समस्या हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा