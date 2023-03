क्या Acidity होने पर दूध पीना चाहिए? जानिए एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए क्या करें

चटपटा खाने के बाद पेट परेशान करे तो झट से करें ये उपाय, तुरंत होगा असर, बढ़ेगी पाचन शक्ति

एसिडिटी दूध पीना सही है या नही? ( Can We Drink Milk in Acidity or Not? )

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और फैट होता है. जहां इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है वहीं इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन और फैट पेट में एसिड की समस्या को और बढ़ा सकता है. फैट की मात्रा अधिक होने पर यह पाचन की दूसरी समस्याओं को भी बढ़ा सकता है.

कैसे करें इसिडिटी का इलाज (Acidity Prevention Tips in Hindi)

एसिडिटी होने पर दूध का सेवन एसिड रिफ्लक्स का कारण भी बन सकता है, जिस वजह से पेट से एसिड वापस आता है और छाती और गले में जलन का कारण बनता है. तो अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल और खान-पान में कुछ बदलाव करें. सही समय पर खाना खाएं और खाने के बाद लेटने से बचें. साथ ही एक बार में अधिक मात्रा में खाना न खाएं खाने को अलग-अलग पोर्शन में बांटे और फिर इसका सेवन करें. इसके अलावा पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें. इससे एसिड को कम करने मदद मिल सकती है और राहत भी मिल सकती है.

