Leukemia awareness month 2025: जानें- किसे होता है ल्यूकेमिया कैंसर का ज्यादा खतरा? जान लें लक्षण

Leukemia awareness month 2025: हर साल सितंबर को 'ल्यूकेमिया अवेयरनेस मंथ' के रूप में मनाया जाता है. जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें, ल्यूकेमिया (leukemia) एक प्रकार का कैंसर है जो ब्लड और बोन Marrow को प्रभावित करता है. आइए ऐसे में जानते हैं इस कैंसर के लक्षण के बारे में और किन्हें है सबसे ज्यादा खतरा.



कब से मनाया जा रहा है 'ल्यूकेमिया अवेयरनेस मंथ' |'Leukemia Awareness Month' being celebrated|



हर साल सितंबर में ल्यूकेमिया अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। यह महीना ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर और अन्य रक्त कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसका लक्ष्य जनता को शिक्षित करना, प्रभावित लोगों का समर्थन करना और रिसर्च और बेहतर उपचार को प्रोत्साहित करना है. बता दें, इसकी शुरुआत साल 2000 के दशक में हुई थी. जिसमें रक्त कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ल्यूकेमिया और लिम्फोमा सोसाइटी (LLS) जैसे संगठनों द्वारा चलाए गए जमीनी स्तर के आंदोलनों का आयोजन किया गया था.



'ल्यूकेमिया अवेयरनेस मंथ' का महत्व |Importance of Leukemia Awareness Month|



सितंबर में मनाया जाने वाला ल्यूकेमिया अवेयरनेस मंथ ल्यूकेमिया और अन्य रक्त कैंसर के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने, समय रहते पता लगाने को बढ़ावा देने और रिसर्च और उपचार प्रयासों को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण है.



'ल्यूकेमिया अवेयरनेस मंथ' के फैक्ट्स |Facts of Leukemia Awareness Month



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 23,540 लोग ल्यूकेमिया से मरते हैं. अमेरिकन कैंसर सोसायटी का अनुमान है कि 2025 में 66,890 नए ल्यूकेमिया मामले और 23,540 मौतें होंगी. यह अमेरिका में सभी नए कैंसर मामलों का 3.3% और सभी कैंसर मौतों का 3.8% है. वैश्विक स्तर पर, हर साल ल्यूकेमिया के लगभग 474,519 नए मामले सामने आते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका में, निगरानी, महामारी विज्ञान और अंतिम परिणाम (SEER) डेटाबेस का अनुमान है कि हर साल ल्यूकेमिया के लगभग 61,090 नए मामले सामने आते हैं.



ल्यूकेमिया कैंसर के लक्षण |leukemia cancer symptoms|



ल्यूकेमिया के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आम लक्षणों में थकान, बुखार, बार-बार संक्रमण, आसानी से चोट लगना या खून बहना और बिना किसी कारण के वजन कम होना शामिल है. अन्य संभावित लक्षणों में लिम्फ नोड्स में सूजन, बढ़े हुए लिवर या प्लीहा, हड्डियों और जोड़ों में दर्द और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं.



ल्यूकेमिया कैंसर के कारक |Cause of Leukemia cancer|



ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा (bone marrow cells) कोशिकाओं में आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण वे अनियंत्रित रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती है.



ल्यूकेमिया कैंसर का किन्हें है ज्यादा खतरा | Who is at greater risk of leukemia cancer?|



ल्यूकेमिया सबसे ज़्यादा 55 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के वयस्कों में होता है, और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह सबसे आम कैंसर है.

