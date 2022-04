वर्कआउट करने से वजन घटा या नहीं, बिना मशीन के ऐसे करें पता

जब न हो क्रेविंग

अगर आपको बार बार कुछ खाने का मन नहीं हो रहा. या, फिर मीठा या टेस्टी सा कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही तो समझिए आपकी वेट लॉस जर्नी सही डायरेक्शन में है. जिसे भरपूर मात्रा में फाइबर, हेल्दी फैट और प्रोटीन मिल रहे हैं. इस तरह की डाइट ब्रेन को सेटिस्फेक्शन सिग्नल भेजती है. जिससे क्रेविंग नहीं होती.

Photo Credit: Reckonsoft

एनर्जेटिक फील करना

जब आप खाना खा लें उसके बाद आपको अपना एनर्जी लेवल कम न लगे और आलस न महसूस हो. तो, ये इस बात का इशारा है कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं.

इंचेज लॉस

अक्सर ऐसा होता है कि वजन नापने की मशीन पर आपका वजन घटता हुआ दिखाई नहीं देता. जबकि पुराने कपड़े सही फिटिंग के साथ आने लगते हैं. वजन घटाने की आपकी मेहनत की ये पहली कामयाबी है. जो आपके शरीर में पॉजिटिव चेंजेस दिखा रही है.

बेहतर होगा डाइजेशन

जब आप ये महसूस करें कि आपका डाइजेशन बेहतर हो रहा है तब समझिए आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं.

स्किन और बाल होंगे हेल्दी

स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने या बालों का गिरना इस बात का इशारा होता है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन असंतुलित हैं. अच्छी और हेल्दी डाइट लेकर और हाइड्रेट रहने से स्किन और बालों में फर्क साफ नजर देखा जा सकता है.

