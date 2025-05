वेट चेक करते हुए भूलकर भी न करें ये 5 गलती, हमेशा गलत आएगी रीडिंग, जानें वजन कब नापना चाहिए

When not to check your weight: आज के समय में लोग अपनी फिटनेस को लेकर ज्यादा सजग हो गए हैं. खासकर वेट लॉस करना ज्यादातर लोगों का टार्गेट बना हुआ है. इसके लिए वे खूब जतन भी करते हैं और रोज अपनी प्रोग्रेस का पता लगाने के लिए वेट मशीन पर नजर बनाए रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वजन नापने का समय और तरीका गलत हो, तो इससे अपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है?

इन गलतियों के बारे में फैट लॉस कोच और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महताब एकाय एक ने बताया है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में वे बताती हैं, अगर वजन को सही समय पर न नापा जाए, तो मशीन पर रीडिंग गलत आती है. इससे आप अपनी प्रोग्रेस का सही पता नहीं लगा पाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं वो 5 गलतियां जो वजन चेक करते समय भूलकर भी नहीं करनी चाहिए.

क्या आप भी बच्चे की क्रीम अपने चेहरे पर रगड़ लेती हैं? स्किन एक्सपर्ट ने बताया कितना नुकसानदायक है ऐसा करना

खाने के तुरंत बाद वजन नापना

फिटनेस कोच के मुताबिक, खाने या पानी पीने के तुरंत बाद वजन नापने से मशीन पर जो नंबर दिखता है, वह आपके असली वजन का नहीं बल्कि खाए-पिए हुए भोजन का भी होता है. इससे आपको लग सकता है कि आपका वजन अचानक बढ़ गया है.

अगर आपने एक दिन पहले बहुत ज्यादा नमक खा लिया है, तो शरीर में पानी रुक सकता है जिससे वजन बढ़ा हुआ दिखता है. ऐसे में नमक के सेवन के बाद भी वजन नापने से बचें.

वर्कआउट के बाद शरीर में सूजन और पानी जमा होने की संभावना रहती है, जिससे भी वजन थोड़ा बढ़ा हुआ दिख सकता है. वर्कआउट के तुरंत बाद वेट चेक करने से बचें.

पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई हॉर्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे शरीर में सूजन और वाटर रिटेंशन होता है. इसका असर वजन पर पड़ता है, लेकिन ये भी कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाता है. ऐसे में पीरियड्स के दौरान वजन नापने से गलत रीडिंग आ सकती है.

इन सब से अलग दिनभर खाने-पीने और एक्टिव रहने से रात को शरीर का वजन स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है. इसलिए रात में वजन नापना भी गलत हो सकता है.

इसके लिए फिटनेस कोच सुबह उठकर, बाथरूम जाने के बाद और कुछ खाने-पीने से पहले वजन नापने की सलाह देती हैं. हफ्ते में 4–7 बार ऐसा करें और उसका औसत निकालें. इससे आपको अपनी असली प्रोग्रेस का सही पता चलेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.