मिल गया छोटी उम्र में सफेद हुए बालों को काला करने का घरेलू नुस्खा, आजमाकर देखिए जड़ से काला कर सकता है एक-एक बाल

Home Remedies For White Hair: वर्तमान समय में सफेद बाल एक आम समस्या बन गई है. अब ये समस्या केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है बल्कि युवाओं में भी देखी जा रही है. इतना ही नहीं बच्चों तक के बाल सफेद हो रहे हैं. ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि सफेद बालों को नेचुरल तरीके से काल कैसे करें? (How To Blacken White Hair Naturally) हालांकि मार्केट में कई हेयर कलर मौजूद हैं, जो सफेद बालों को काला करने का दावा करते हैं, लेकिन ये साइडइफेक्ट्स के साथ आते हैं. उनके हानिकारक रसायनों के कारण बालों की क्वालिटी खराब हो सकती है. ऐसे में ऐसा क्या करें कि नेचुरल तरीके से बाल काले हो जाएं? अगर आप सफेद बालों को काला करने का घरेलू नुस्खा (Homemade Remedies To Darken White Hair) जानना चाहते हैं, तो यहां हम कुछ किचन हैक्स के बारे में बता रहे हैं जो सरल और प्रभावी माने जाते हैं और सफेद बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में मदद कर सकते हैं.

सफेद बालों को काला करने के घरेलू उपाय | Home Remedies To Blacken White Hair

1. करी पत्ते और नारियल तेल

10-15 करी पत्ते लें. 2 बड़े चम्मच नारियल तेल लें. करी पत्तों को नारियल तेल में उबालें जब तक कि पत्ते काले न हो जाएं. इस तेल को ठंडा करें और फिर इसे अपने बालों में मसाज करें. इसे कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दें और फिर हल्के शैम्पू से धो लें. हफ्ते में 2-3 बार इस नुस्खे का प्रयोग करने से सफेद बाल काले हो सकते हैं.

2. आंवला और मेथी दाना

4-5 सूखे आंवला लें. 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना लें. 1 कप पानी लें. आंवला और मेथी दाना को रातभर पानी में भिगोकर रखें. अगली सुबह इसे पीसकर पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं. इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर बालों को धो लें. नियमित प्रयोग से बाल काले और मजबूत होंगे.

3. प्याज का रस

प्याज को कद्दूकस कर उसका रस निकालें. इस रस को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद बालों को शैम्पू से धो लें. प्याज का रस बालों के रंग को बनाए रखने में मदद करता है और सफेद बालों को काला करने में सहायक होता है.

4. चाय पत्ती और मेंहदी

2 बड़े चम्मच चाय पत्ती, 4-5 मेंहदी पत्ते, 1 कप पानी लें. पानी में चाय पत्ती और मेंहदी पत्तों को उबालें. इस मिश्रण को ठंडा करें और फिर इसे अपने बालों में लगाएं. इसे कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू से धो लें. यह मिश्रण बालों को प्राकृतिक रंग देने में मदद करता है.

5. बादाम तेल और नींबू का रस

2 बड़े चम्मच बादाम तेल, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस लें. बादाम तेल में नींबू का रस मिलाएं और इस मिश्रण को अपने बालों में लगाएं. इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर बालों को धो लें. यह बालों की चमक बढ़ाने और सफेद बालों को काला करने में मदद करता है.

