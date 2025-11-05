शुगर फ्री कौन सा चावल है?

Which Rice Has No Sugar: चावल भारतीय थाली का एक वो हिस्सा है जिसके बिना खाने का मजा अधूरा लगता है, लेकिन जब बात किसी डायबिटीज के मरीज की आती है तो उन्हें चावल कम खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिससे शरीर में शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. यही वज है ज्यादातर लोग शुगर-फ्री चावल की तलाश में रहते हैं. आज हम आपको इस स्टोरी में शुगर फ्री चावल चावल कौन से हैं उनके बारे में बताने वाले हैं. तो चलिए बढ़ते हैं आगे.
कौन सा चावल शुगर फ्री होता है?
ब्राउन राइस: ब्राउन राइस में सफेद चावल की तुलना में फाइबर ज्यादा पाया जाता है क्योंकि इसका बाहरी छिलका नहीं हटाया जाता है. इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पाचन को धीमा करते हैं और शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद चावल से काफी कम होता है.
इसे भी पढ़ें: कौन से विटामिन की कमी से ठंड ज्यादा लगती है?
रेड राइस: रेड राइस एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन से भरपूर होता है. इसका प्राकृतिक लाल रंग इसमें मौजूद “एन्थोसाइनिन” नामक तत्व से आता है, जो हार्ट और शुगर दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद चावल की तुलना में कम होता है.
बासमती राइस: लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद चावल की तुलना में कम होता है. अगर इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए तो यह डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.
ब्लैक राइस: इसे फॉरबिडन राइस के नाम से भी जाना जाता जाता है. इसमें फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रखा जा सकता है. ब्लैक राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.
Watch Video:
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं