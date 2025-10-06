करवा चौथ पर चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो ला देगा दही, हल्दी और शहद का ये चमत्कारी नुस्खा, पार्लर के बचेंगे पैसे

Glowing Skin Tips: करवा चौथ के पर्व में महज कुछ दिन ही बचें हैं. अगर आप भी बिना पार्लर जाए अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो घरेलू उपाय अपना सकते हैं. हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है. कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है. इस साल 10 अक्तूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं. सोलह श्रृंगार करती हैं. तो चलिए जानते हैं पार्लर जैसा निखार बिना पैसे खर्च किए कैसे पाएं.

पार्लर जैसा ग्लो पाने के लिए घरेलू उपाय- ( Home remedies to get parlor-like glow)

1. दही-

दही में लैक्टिक एसिड में मॉइस्चराइजिंग और ब्लीचिंग गुण होते हैं जो इस प्रोबायोटिक को एक बेहतरीन स्किन केयर उपाय बनाते हैं. यह आपकी त्वचा में झाईयों को कम करने में मददगार हैं. इसे आप बेसन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. बेसन-

हर किचन में आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है बेसन. यह आपकी त्वचा को सुरक्षित, प्रभावी ढंग से मदद कर सकता है. बेसन पोषक तत्व से भरपूर सामग्री है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मददगार है.

3. शहद-

शहद एक अद्भुत स्किन केयर सामग्री है जिसमें बेहतरीन ब्लीचिंग और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं. इसमें मौजूद गुण त्वचा पर मुंहासों के निशान और दाग- धब्बों को हटाने में मददगार है.

4. नींबू-

नींबू में एसिडिक गुण होता है जो आपकी स्किन को ब्लीच करने में मदद करता है. नींबू विटामिन सी से भी भरपूर होता है जो एक नई कोशिका के उत्पादन को उत्तेजित कर सकता है. इससे स्किन को साफ रखने में मदद मिल सकती है.

