काली पड़ गई है गर्दन कैसे करुं साफ? जानिए यहां 3 जबरदस्त असरदार नुस्खा, 1 बार में हो जाएगा साफ

अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और पार्लर के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं, तोआइए जानते हैं 3 सबसे असरदार और आसान घरेलू नुस्खे जो आपकी गरदन की मैल को एकबार में साफ कर सकते हैं...

how to clean dark neck naturally : एलोवेरा स्किन को साफ करने और नमी देने का काम करता है, वहीं नींबू गंदगी को काटता है.

Kali gardan kaise kare saaf : हम अपने चेहरे को चमकाने के लिए तो महंगे-महंगे फेशियल और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्दन की सफाई करना भूल जाते हैं. नतीजा यह होता है कि चेहरा तो चमकता है, पर गर्दन काली और गंदी नजर आने लगती है. कई बार धूप की वजह से या फिर पसीने और गंदगी के जमा होने से गर्दन पर काली परत जम जाती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और पार्लर के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं, तो आइए जानते हैं 3 सबसे असरदार और आसान घरेलू नुस्खे जो आपकी गरदन की मैल को एकबार में साफ कर सकते हैं...

काली गर्दन कैसे करें साफ

1. आलू का रस

आलू में नैचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो त्वचा के कालेपन को दूर करने में बहुत कारगर हैं.

कैसे करें इस्तेमाल

1 आलू को कद्दूकस (grate) कर लें और उसका रस निकाल लें. अब इस रस को कॉटन की मदद से अपनी गर्दन पर लगाएं. 15-20 मिनट तक सूखने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें. इसे हफ्ते में 3-4 बार करने से गर्दन का कालापन और मैल दोनों साफ होने लगता है.

2. एलोवेरा और नींबू का कमाल

एलोवेरा स्किन को साफ करने और नमी देने का काम करता है, वहीं नींबू गंदगी को काटता है.

कैसे करें इस्तेमाल

1 चम्मच एलोवेरा जेल लें और उसमें आधा नींबू निचोड़ दें. इस पेस्ट से गर्दन पर 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. करीब 10 मिनट बाद इसे धो लें. ध्यान रखें, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो नींबू का इस्तेमाल कम करें.

3. बेकिंग सोडा और पानी

अगर गर्दन पर बहुत पुरानी मैल जमी है, तो बेकिंग सोडा सबसे बेस्ट है.

कैसे करें इस्तेमाल

1 कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें और थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे गर्दन पर लगाकर छोड़ दें. जब यह सूख जाए, तो गीली उंगलियों से रगड़ते हुए इसे साफ करें. यह स्क्रब की तरह काम करता है और डेड स्किन को हटा देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

