कॉफी में बस मिला लें ये 3 चीजें, फिर देखें सेहत पर क्या चलता है जादू

Coffee Peene Ka Sahi Tarika: अगर आप सही तरीक से कॉफी का सेवन करते हैं तो ये एक हेल्दी ड्रिंक हो सकती है. कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है. इसके अलावा, कॉफी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि नियमित रूप से कॉफी पीने से अल्जाइमर, टाइप-2 डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है. हालांकि ये जरूरी है कि आप कॉपी का सेवन सही तरीके से करें. जैसे कि इसे अधिक मात्रा में पीने से बचें. इसमें हो सके तो शुगर न मिलाए. वहीं आज हम ऐसी तीन चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें कॉपी में मिलाकर अगर पीया जाए तो ये और भी कई तरह के लाभ दे सकती है.

हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग प्राप्त गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया था कि अगर कॉफी में दालचीनी, MCT ऑयल या डार्क चॉकलेट पाउडर मिला दिया जाए तो ये सेहतमंद साबित हो सकती है.

1. दालचीनी

कॉफी में दालचीनी मिलाने से इसका स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही ये मेटाबॉलिज्म भी बेहतर करती है. डॉ. सेठी के अनुसार थोड़ी सी दालचीनी खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है. दालचीनी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर जैसी दिल से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को भी कम करती है.

2. MCT ऑयल

एमसीटी तेल ऊर्जा और सहनशक्ति बढ़ाने में कारक साबित होता है. इस अगर क़ॉपी में मिलकार इसे लिया जाए तो पेट भरा हुआ महसूस करेगा. जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

3. डार्क चॉकलेट पाउडर

डार्क चॉकलेट पाउडर, कॉफी के स्वाद अच्छा करने के साथ-साथ आंतों के लिए भी लाभकारी साबित होती है. डार्क चॉकलेट पाउडर में पॉलीफेनॉल पाया जाता है जो कि कॉफी के साथ मिलकर आपके आंत के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता.

