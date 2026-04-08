सिर्फ दूध ही नहीं! ये 7 ड्रिंक्स भी शरीर में कैल्शियम बढ़ाने में कर सकते हैं मदद

7 Healthy Drinks To Increase Calcium In Body: कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी मिनरल है, जो हड्डियों (Bones) और दांतों (Teeth) को मजबूत बनाने के साथ-साथ मांसपेशियों (Muscles) और नसों (Nerves) के सही काम में भी अहम भूमिका निभाता है. अक्सर लोग कैल्शियम की जरूरत पूरी करने के लिए सिर्फ दूध (Milk) पर निर्भर रहते हैं. लेकिन कई लोगों को दूध पसंद नहीं होता या फिर उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस (Lactose Intolerance) की समस्या होती है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि दूध के अलावा भी कई ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स (Healthy Drinks) हैं, जो शरीर को पर्याप्त कैल्शियम (Calcium) दे सकते हैं और रोजाना की डाइट (Diet) का हिस्सा बन सकते हैं.

बादाम दूध (Almond Milk)

बादाम से बना दूध कैल्शियम और हेल्दी फैट्स (Healthy Fats) का अच्छा स्रोत है. इसमें विटामिन ई (Vitamin E) भी होता है, जो स्किन और इम्युनिटी (Immunity) के लिए फायदेमंद माना जाता है. यह डेयरी फ्री विकल्प है, इसलिए इसे आसानी से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

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सोया दूध (Soya Milk)

सोया दूध उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो प्लांट बेस्ड डाइट (Plant Based Diet) लेते हैं. इसमें कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन (Protein) भी अच्छी मात्रा में होता है. नियमित सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और शरीर को जरूरी पोषण (Nutrition) मिलता है.

तिल का शरबत (Sesame Syrup)

तिल कैल्शियम से भरपूर होता है. तिल का शरबत बनाकर पीना शरीर के लिए काफी लाभकारी हो सकता है. यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ शरीर को ऊर्जा (Energy) भी देता है.

संतरे का जूस (Orange Juice)

संतरे का जूस विटामिन सी (Vitamin C) के साथ कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है. यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करता है. रोजाना इसका सेवन इम्युनिटी को भी मजबूत करता है.

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रागी ड्रिंक (Ragi Drink)

रागी को कैल्शियम का पावरहाउस कहा जाता है. इससे बना ड्रिंक बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फायदेमंद होता है. यह हड्डियों की मजबूती के साथ शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देता है.

छाछ (Buttermilk)

छाछ एक हल्का और पाचन के लिए अच्छा पेय है. इसमें कैल्शियम के साथ प्रोबायोटिक्स (Probiotics) भी होते हैं, जो आंतों (Intestines) को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. गर्मियों में यह शरीर को ठंडक भी देता है.

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ग्रीन स्मूदी (Green Smoothie)

पालक, केल जैसी हरी सब्जियों से बनी ग्रीन स्मूदी भी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है. इसमें आयरन (Iron) और फाइबर (Fibre) भी होता है, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है.

क्यों जरूरी है कैल्शियम? (Why Calcium Is Important For The Body)

कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और जोड़ों में दर्द (Joint Pain) या कमजोरी महसूस हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि रोजाना की डाइट में ऐसे ड्रिंक्स शामिल किए जाएं, जो इस कमी को पूरा कर सकें.

अगर आप दूध नहीं पीते हैं, तो इन हेल्दी ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे न सिर्फ कैल्शियम की जरूरत पूरी होगी बल्कि आपकी ओवरऑल सेहत (Health) भी बेहतर बनी रहेगी.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)