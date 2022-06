How To Remove Stretch Marks: अब स्ट्रेच मार्क्स से घबराना कैसा, जानें इनसे बचने के बेस्ट नुस्खे...

How To Remove Stretch Marks: सामान्यत: स्ट्रेच मार्क बगल, पेट, स्तन, जांघों, हिप्‍स और नितंबों पर होते हैं.

खास बातें स्ट्रेच मार्क बगल, पेट, स्तन, जांघों, हिप्‍स, नितंबों पर होते हैं

स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए कई तरह के उपचार मौजूद हैं

सबसे बेहतर है इनके होने से पहले ही सावधानी बरती जाए.

How To Remove Stretch Marks: क्या आप किसी महिला को साड़ी पहने या फिर शॉर्ट टॉप पहने देखकर मुंह सिकोड लेती हैं, क्योंकि उसकी कमर और पेट पर स्ट्रेच मार्क्स हैं... या फिर आप गर्भवति हैं और स्ट्रेच मार्क्स (Stretch Marks) के बारे में सोच-सोच कर परेशान होती रहती हैं, तो अब परेशानी को कहें बाय-बाय और अपनाइए कुछ कारगर उपाय... जब भी कभी कोई मोटा होता है, तो शरीर में अचानक आए बदलाव और त्वचा में आए खिंचाव के कारण त्वचा पर कई निशान उभर आते हैं, जिन्हें स्ट्रेच मार्क्स (What is Stretch Marks) कहा जाता है. अकसर स्ट्रेच मार्क्स का मतलब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के पेट व जांघों पर हो जाने वाले निशानों को ही माना जाता है, लेकिन वह हर निशान जो मोटापे के कारण त्वचा में आए खिंचाव और कसाव के कारण उत्पन्न होता है, स्ट्रेच मार्क कहलाता है. स्ट्रेच मार्क (Stretch Marks) किसी को भी हो सकते हैं इनके लिए किसी प्रकार की आयु या सेक्स की सीमा नहीं होती होती.

