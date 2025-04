शुरू हो चुकी है गर्मियां, स्कूल जाने वाले बच्चों को ऐसे बचाएं लू से, जान लें एक्सपर्ट की राय

Kid's Care in Summer: गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंचना शुरू कर चुकी है, ऐसे में गर्म हवाएं, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है वह शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. लू से बड़े और बूढ़े तो परेशान होते ही हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है. खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों पर. ऐसे में अगर आपके बच्चे भी अप्रैल के महीने में स्कूल जा रहे हैं, तो लू से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रख लीजिए.



लू से स्कूल जाने वाले बच्चों का ऐसे रखें ध्यान |Take care of school going children from heat wave

आज हम आपको कुछ एक्सपर्ट की ओर से बताए गए सुझाव बता रहे हैं, जिनसे आप अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को गर्मी की लहर यानी लू से सुरक्षित रख सकते हैं, जो इस प्रकार है:-



- स्कूल जाने वाले बच्चों को एक पानी की बोतल जरूर दें और उन्हें बताएं कि समय - समय पर पानी पीते रहें, ताकि खुद को हाइड्रेट रख सकें.



- स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ पानी का बोतल के साथ- साथ एक छोटा सूती तौलिया देने की सलाह दी जाती है, ताकि बच्चे खेलते- कूदते समय अपनी गर्दन पर गीला तौलिया रखकर हाइड्रेट हो सके और ठंडक पा सकें.



- बच्चों के बैग में एक टोपी या छाता जरूर रखें, जिसका इस्तेमाल वह स्कूल से आते समय कर सकें.



- बच्चों को बताएं कि स्कूल से वापसी के समय में ऐसी जगह से चलने से बचें जहां डायरेक्ट धूप आ रही हो और ज्यादा देर तक धूप में न खेलें.



- अगर बच्चे स्कूल में किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको उनके बैग में एक ग्लूकोज (Glucose) का पैकेट रख सकते हैं, ताकि एनर्जी के लिए वह इसे पी सके.



लू से बचाव के लिए ध्यान में रखें ये बातें | Keep these things in mind to avoid heat stroke

- अगर आपके बच्चे को प्यास लग रही है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, उल्टी हो रही है, मुंह सूखा और चिपचिपा है या सिर दर्द हो रहा है तो नियमित रूप से डॉक्टर से चेक कराने की सलाह दी जाती है. वहीं अगर आपका बच्चा ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, उसे तेज बुखार है, चक्कर आ रहा है या उसकी सांसें तेज चल रही हैं, तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी जाती है।



- अगर आप बच्चों को लू से बचाना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे ने ढीले कपड़े पहने हों. इससे उसे गर्मी से होने वाली चकत्ते और अधिक गर्मी से बचाने में मदद मिलेगी.



- गर्मियों के दौरान इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपका बच्चा पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड है या नहीं. हो सकता है कि उन्हें पता न हो कि डिहाइड्रेशन और गर्मी के कारण होने वाला तनाव कैसा होता है. ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को इसकी पूरी जानकारी दें. खासकर प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को.



बच्चों के साथ गर्मियों में ये काम बिल्कुल न करें |Do not do these things with children in summer|



- अगर आप गर्मियों में अपने बच्चों को कार से लेकर जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कार में वेंटिलेशन बना रहे, क्योंकि कई बार AC बंद होने के बाद कार में घुटन हो सकती है. वहीं लू के दौरान चलने वाली कार ज्यादा गर्म होती है.



- जब मौसम गर्म हो तो ऐसे में बच्चों पर नजर रखे बिना उन्हें लंबे समय तक बाहर खेलने न दें. इसी के साथ उन्हें हैवी एक्सरसाइज न करने दें और बीच- बीच में ब्रेक लेने के लिए जरूर कहें. बता दें, लू में जरूरत से ज्यादा खेलने पर डिहाइड्रेशन हो सकता है और बच्चे बेहोश हो सकते हैं.



लू के साइड इफेक्ट्स | Side effects of heat stroke|



अत्यधिक गर्मी में चलने वाली लू बेहद ही खतरनाक होती है, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है. ऐसे में उचित सावधानी न बरतने पर, अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक और इससे भी बदतर, मृत्यु हो सकती है. जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप, गर्मी की गर्म हवाएं शरीर के लिए ठीक नहीं होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)