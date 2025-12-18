शुरू हो रहे हैं Winter Vacation, बन गया है पहाड़ों पर घूमने का प्लान! जानें वहां बच्चों को ठंड से कैसे बचाएं

how to protect children from winters : सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं. ऐसे में अगर आप इस बार बच्चों के साथ पहाड़ों पर घूमने का मन बना रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. हिल स्टेशन (Hill station) की शांत खूबसूरती, बर्फबारी और खुली हवा किसी को भी खुश कर देती है. लेकिन, इन खूबसूरत नजारों के साथ एक चुनौती भी आती है, कड़ाके की ठंड. बड़ों को तो हम जैसे-तैसे संभाल लेते हैं, पर बच्चों को सर्दी से बचाना बड़ी चुनौती होती है. उन्हें स्पेशल केयर की जरूरत होती है. ऐसे में हम आपको यहां पर कुछ ऐसे जरूरी बात बताने जा रहे हैं, जिससे आपका बच्चा ठंड से भी बचा रहेगा और आपकी छुट्टियां भी मचे में बीतेंगी.

Hill staion पर बच्चों को ठंड से कैसे बचाएं

1. 'लेयरिंग' का जादू

एक मोटा स्वेटर पहनाने के बजाय, बच्चों को तीन से चार पतली परतें (Layers) पहनाएं. ऐसा करने से हवा कपड़ों के बीच ट्रैप हो जाती है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखती है.

सबसे पहले बच्चों को वार्मर या अच्छी क्वालिटी के थर्मल पहनाएं. ये सीधे स्किन से चिपके रहते हैं और नमी को दूर रखते हैं.

इसके ऊपर टी-शर्ट, पतली शर्ट, या ऊनी स्वेटर पहनाएं.

तीसरी लेयर में बच्चों को वाटरप्रूफ, Windproof और मोटी जैकेट पहनाएं.

अगर धूप निकलती है या बच्चा खेलने लगता है, तो आप ऊपर की एक लेयर उतार सकते हैं. इससे बच्चे को न ज्यादा गर्मी लगेगी और न ही सर्दी.

2. सर, हाथ और पैर ढककर रखें

शरीर की गर्मी सबसे ज्यादा सर, हाथ और पैरों से बाहर निकलती है. इन तीनों अंगों को बचा लिया, तो बच्चे को ठंड लगने का खतरा 70% तक कम हो जाता है.

कान ढकने वाली ऊनी टोपी (Woolen Cap) हमेशा पहनाएं. यहां तक कि सोते समय भी, अगर कमरा बहुत गर्म नहीं है.

बच्चों के लिए ऐसे दस्ताने (Mittens) लें, जिनमें सभी उंगलियां एक साथ रहें, ये ज्यादा गर्म रखते हैं. दस्‍ताने वाटरप्रूफ हों तो बेहतर है.

बच्चों को हमेशा दो या तीन जोड़ी गर्म ऊनी जुराबें (Socks) पहनाएं. जूते हमेशा वाटरप्रूफ होने चाहिए, खासकर अगर आप बर्फ वाली जगह जा रहे हैं. गीले जूते या जुराबें तुरंत बदल दें.

3. खान-पान का रखें ध्यान

बच्चों को सफर में गरमा-गर्म सूप, हल्दी वाला दूध, या हर्बल चाय (अगर पीते हैं) पीने को दें. ये शरीर को अंदर से गर्मी देते हैं.

अपने साथ बादाम, अखरोट, खजूर और मूंगफली के दाने जरूर रखें. ये छोटे स्नैक्स एनर्जी भी देंगे और शरीर को अंदर से गर्म भी रखेंगे.

ठंड में हमें प्यास कम लगती है, इसलिए हम पानी पीना कम कर देते हैं. लेकिन डिहाइड्रेशन से बचने के लिए गुनगुना पानी खूब पिलाएं.

4. छोटी सी मेडिकल किट और सनस्क्रीन

अपने साथ एक छोटी सी मेडिकल किट (Medical Kit) भी रखें. इसमें सर्दी-खांसी की दवाई, थर्मामीटर और डॉक्टर की पर्ची हमेशा पास हो.

ठंड में बच्चों की स्किन बहुत रूखी हो जाती है. अच्छा मॉइस्चराइजर और होंठ फटने से बचाने के लिए लिप बाम साथ रखना न भूलें.

अगर आप बर्फबारी वाली जगह पर जा रहे हैं, तो सनस्क्रीन (Sunscreen) जरूर लगाएं. बर्फ से आने वाली धूप बहुत तेज होती है, जो बच्चों की नाज़ुक स्किन को जला सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)