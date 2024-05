गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को रखना है बिजी? ये टिप्स करें फॉलो, मनोरंजन के साथ मिलेगा हुनर भी  

Tips To Keep Kids Engaged in Summer Vacation: गर्मी ने अति कर रखी है. ऊपर से बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं और आप भी वर्किंग हैं, तो ऐसे में बार-बार घर से आता बच्चों का कॉल आपको परेशान कर सकता है. उधर बच्चे भी एनर्जी से भरपूर होते हैं और वे भी घर की चार दिवार में बंद होकर बोरियत महसूस कर सकते हैं. तो ऐसे में क्या किया जाए. चलिए जानते हैं. फुर्सत के इन दिनों में ज्यादातर बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर पर ही अपना अधिकतर समय बिताना पसंद करते हैं. क्योंकि गर्मी और लू के इस मौसम में घर से (Ways To Keep Kids Engaged) बाहर जाना लगभग नामुमकिन ही होता है. लेकिन अगर आप चाहें तो कंप्यूटर और मोबाइल से हटकर घर में रहते हुए भी अपनी छुट्टियों को इन्जॉय कर सकते हैं. ये तरीके बच्चों का मनोरंजन करने के साथ ही उनकी हॉबी को डवलप करने और उनको हुनरमंद बनाने में भी काफी मदद करेंगे.

Advertisement

गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को बिजी रखने के तरीके (Tips To Keep Kids Engaged in Summer Vacation)

नई भाषा सीखें:

छुट्टी के इन दिनों में बच्चों को विदेशी भाषाओं और संस्कृतियों से परिचित कराना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. हालांकि एक-दो महीने में एक नई भाषा सीखना काफी मुश्किल भरा काम है लेकिन कम से कम इसकी शुरुआत ही करें. छोटी उम्र में इस गतिविधि की शुरुआत करना बेहतर हो सकता है क्योंकि यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास में मदद कर सकता है.

इंडोर ज़ुम्बा ट्राई करें:

जब हम गर्मी की छुट्टियों में बच्चे को सक्रिय बनाए रखने के लिए डीआईवाई एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो इंडोर ज़ुम्बा एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. ये एक्टिविटी बिना पैसे खर्च किए कई यूट्यूब चैनल्स और ऑनलाइन सोर्स के जरिए आसानी से घर पर की जा सकती है. इस तरह से बच्चे कुछ नया सीखेंगे और उनकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी.

Advertisement

शिक्षित करें:

गर्मी की छुट्टियां अच्छे से बीतें इसके लिए आप अपने बच्चों को उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करें, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ये तरीका आपके बच्चों को व्यक्तिगत रूप से और अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनाने में तो मदद करेगा ही. साथ ही उन विषयों में बच्चे की पकड़ भी मजबूत होगी, जिसकी ट्यूशन वो दे रहा होगा.

Advertisement