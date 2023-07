First Aid For Heart Attack: हार्ट अटैक पीड़ित को तुरंत कैसे दें सीपीआर? नहीं आता तो जान लें स्टेप बाय स्टेप तरीका

How To Give CPR: सबसे पहले तीस बार चेस्ट कंप्रेशन दें उसके बाद दो बार रेस्क्यू ब्रीद दें, फिर सीपीआर दें.

How To Give CPR To Someone: हार्ट अटैक आने पर दिल की मशीनरी अपना काम करना कुछ सेकंड के लिए बंद या कम कर देती है. ये स्थिति ज्यादा देर तक बनी रह सकती है. इस मामले में डॉक्टर की मदद मिलने से पहले सबसे जरूरी होता है सही फर्स्ट एड (First Aid). जो सीपीआर के रूप में मरीज को दिया जाता है. मायो क्लिनिक के मुताबिक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का सुझाव है कि मरीज का चेस्ट कंप्रेस करते हुए सीपीआर दिया जाना चाहिए. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये भी रिकमंड करता है कि जिन्हें सीपीआर देने का सही तरीका नहीं आता उन्हें भी कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि एक जान बच सके.

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की सलाह | American Heart Association suggestions

सीपीआर देना नहीं जानते तो कम से कम हाथ से चेस्ट को लगातार दबाना चाहिए. एक मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेस करना चाहिए.

सबसे पहले तीस बार चेस्ट कंप्रेशन दें उसके बाद दो बार रेस्क्यू ब्रीद दें, फिर सीपीआर दें.

अगर आप पहले से ट्रेंड हैं और सही तरीका भूल चुके हैं तो भी बिना देर किए एक मिनट में 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशन दें.

ये है स्टेप बाय स्टेप तरीका | Step By Step CPR Process