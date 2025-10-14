चावल बनाते समय बस ये 4 चीजें मिला लीजिए, डायबिटिज मरीज भी खा सकेंगे, ब्लड शुगर पर नहीं पडे़गा असर

How to eat sugar patients Rice : डायबिटीज मरीजों के लिए चावल का सेवन खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और फाइबर की कमी ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है. सफेद चावल जल्दी पच जाते हैं, जिससे यह समस्या और बढ़ जाती है. हालांकि, कुछ खास तरीकों से चावल को तैयार करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है. ऐसा करने से डायबिटीज के मरीज भी सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और यह उनके लिए सेफ ऑप्शन बन सकता है.

शुगर के मरीज कैसे खा सकते हैं चावल

घी का उपयोग

चावल बनाने के बाद उसमें एक चम्मच घी डाल देने ग्लाइसेमिक इंपैक्ट कम हो जाता है. इससे ब्लड शुगर पर असर नहीं पडे़गा.

दालचीनी

चावल में दालचीनी मिलाकर पकाने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, जिसके कारण उसको खाने पर ब्लड शुगर में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है.

ज्यादा पानी

चावल पकाते समय उसमे बहुत ज्यादा पानी डालकर उबालने के बाद उसको छान लेने से स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है और साथ ही ग्लाइसेमिक प्रभाव भी कम हो जाता है.

ब्राउन राइस

शरीर में ब्लड शुगर लेवल के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए सफेद की जगह आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, यह फाइबर से भरपूर होता है और साबुत अनाज होने के कारण डायबिटिज मरीजों के लिए फायदेमंद भी होता है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)