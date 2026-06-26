भीषण गर्मी में योग करते समय किन बातों का रखें ध्यान? एक्सपर्ट ने बताया कैसे और कब करना है ज्यादा फायदेमंद

देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर बना हुआ है. ऐसे मौसम में योग करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां बरतना भी उतना ही जरूरी है. गर्मी में कौन से प्राणायाम शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करते हैं, कौन से योगासन करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने उत्तराखंड के खटीमा निवासी योग गुरु डॉ. नवीन भट्ट से बातचीत की. डॉ. भट्ट योग विषय पर "योग और स्वास्थ्य" नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिख चुके हैं.

शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले प्राणायाम कौन से हैं?

डॉ. नवीन भट्ट के अनुसार गर्मी के मौसम में शीतली और शीतकारी प्राणायाम उपयोगी माने जाते हैं. शीतली में जीभ को नली की तरह मोड़कर और शीतकारी में दांतों के बीच से सांस भीतर ली जाती है. उनका कहना है कि ये प्राणायाम शरीर और मन को ठंडक का अनुभव कराने में मदद कर सकते हैं. योग परंपरा में यह भी माना जाता है कि ये गर्मी के कारण होने वाली बेचैनी और असहजता को कम करने में सहायक हो सकते हैं.

क्या गर्मी में हैवी योग या कार्डियो करना चाहिए?

डॉ. भट्ट कहते हैं कि भीषण गर्मी में अत्यधिक श्रम वाले व्यायाम और तेज गति से किए जाने वाले योगाभ्यास से बचना चाहिए. उनके मुताबिक इस मौसम में शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. वे सलाह देते हैं कि गर्मी में शशांकासन, बद्धकोणासन और पवनमुक्तासन जैसे अपेक्षाकृत शांत और नियंत्रित आसनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

योग से पहले और बाद में पानी पीने का सही तरीका क्या है?

इस सवाल पर डॉ. भट्ट बताते हैं कि योग करने से पहले शरीर को पर्याप्त रूप से हाइड्रेट रखना जरूरी है. उनके अनुसार योग शुरू करने से लगभग आधा घंटा पहले पानी पीना उचित रहता है. वहीं योग समाप्त होने के तुरंत बाद बहुत ठंडा पानी पीने के बजाय कुछ समय रुककर सामान्य तापमान या मटके का पानी पीना बेहतर माना जाता है. उनका कहना है कि इससे शरीर को सामान्य स्थिति में आने का समय मिल जाता है.

योग के तुरंत बाद AC में जाना कितना सही है?

डॉ. भट्ट इसे गर्मियों में की जाने वाली आम गलतियों में से एक मानते हैं. उनका कहना है कि योग के बाद शरीर गर्म होता है और पसीना निकल रहा होता है. ऐसे में अचानक बहुत ठंडे वातावरण में जाने के बजाय कुछ समय सामान्य तापमान में रहना अधिक आरामदायक हो सकता है. वे सलाह देते हैं कि योग के बाद थोड़ी देर पंखे या सामान्य हवा में रहकर शरीर को सामान्य तापमान पर आने देना चाहिए.

गर्मी से होने वाली घबराहट और सिरदर्द में क्या करें?

डॉ. भट्ट के अनुसार ऐसी स्थिति में शशांकासन और शवासन जैसे विश्रामकारी आसन मददगार हो सकते हैं. उनका कहना है कि यदि गर्मी के कारण बेचैनी, चक्कर या सिरदर्द महसूस हो तो कुछ देर शवासन में शांत होकर लेटना लाभदायक हो सकता है. इसके अलावा योग परंपरा में चंद्रभेदी प्राणायाम को भी मन को शांत करने और गर्मी से होने वाली असहजता कम करने वाला माना जाता है.

हालांकि डॉ. भट्ट यह भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को तेज सिरदर्द, अत्यधिक कमजोरी, बेहोशी, उल्टी या हीट स्ट्रोक जैसे लक्षण महसूस हों तो केवल योग पर निर्भर रहने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए.

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