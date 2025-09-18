घर में पाला है डॉग... तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना आपकी सेहत को पहुंच सकता है नुकसान

अगर आपने घर में डॉग रखा है या डॉग रखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं. डॉग को रखते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है. अगर सही से डॉग को घर में न रखा जाए तो ये आपकी और आपके परिवार वालों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि डॉग को घर में रखते समय किन-किन जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है. ताकि इनकी वजह से आपकी सेहत को नुकसान न पहुंचे.

सही समय पर वैक्‍सीनेशन करवाएं

समय- समय पर कुत्तों का वैक्‍सीनेशन करना बेहद ही जरूरी होता है. अगर कुत्तों का वैक्‍सीनेशन न करवाया जाए तो ये आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इनको टीके लगवाने का समय आमतौर पर 6-8 सप्ताह की उम्र में शुरू हो जाता है. इन्हे ंकई तरह के टीके लगाए जाते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी रेबीज का टीका होता है. जो कि हर साल लगता है. अगर रेबीज का टीका न लगाया जाए तो कुत्ते को ये वायरस होने का खतरा होता है और कुत्ते से आपको. बता दें कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और अगर ये हो जाए तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है.

घर की अच्छे से सफाई

जिन लोगों के घरों में डॉग होते हैं, उन्हें सफाई का अधिक ध्यान रखना होता है. कुत्ते के बाल पूरे घर में फैले होते हैं. ऐसे में बारिश के मौसम में इनके बालों के कारण आपको त्वचा से जुड़ी कई समस्या हो सकती है. इनके बाल त्वचा संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं और आपके शरीर पर दाने हो सकते हैं.

खाने को खुला न छोड़े

कुत्ते के बाल कई बार खाने में गिर जाते हैं. ऐसे में ये बाल अगर पेट में चला जाए तो नुकसान हो सकता है. दरअसल कई कुत्तों को स्किन से जुड़ी बीमारी होती हैं. कई कुत्तों की स्किन से खून भी निकलता है. ऐसे में ये बाल पेट में जाना हानिकार हो सकता है. वहीं अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी सेहत पर इसका अधिक बुरा असर पड़ सकता है.

डॉग होने पर अपने घर को दिन में कम से कम तीन साफ साफ करें. अगर डॉग आपके कमरे में सोता है, तो उस कमरे की सफाई अच्छे से करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)