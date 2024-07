Uric Acid को कंट्रोल करने में मदद करेगी फ्री में मिलने वाली ये चीज, दिखते ही खा लें फिर देखें कमाल

How can I lower my uric acid in 7 days : यूरिक एसिड हर शरीर में होता है लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो ये परेशानी बन जाता है. बता दें कि यूरिक एसिड शरीर में प्यूरीन के टूटने की वजह से बनता है. इसका अधिकांश भाग ब्लड में घुल जाता है और किडनी से यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है. लेकिन जब यह हमारे शरीर से सही से नहीं निकल पाता है तो यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है. जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती है तो कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. जैसे चलने में परेशानी, घुटनों और जोड़ों में दर्द भी होता है. इसी के साथ पंजों में सूजन भी होती है. अगर इसका इलाज सही समय पर न किया जाए तो यह परेशानी गंभीर भी हो सकती है. ऐसे में यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है. आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी पत्तियों के बारे में बताएंगे, जिससे काफी हद तक यूरिक एसिड के लेवल को कम किया जा सकता है.

7 दिनों में यूरिक एसिड कैसे कंट्रोल करें (How can I lower my uric acid in 7 days)

तुलसी की पत्तियों से कंट्रोल करें यूरिक एसिड

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में तुलसी की पत्तियां भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं. इनका सेवन नियमित रूप से करने से शरीर में जमा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने में मदद मिल सकती है. अगर आप अपने ब्लड में यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो रोजाना 4 से 5 तुलसी के पत्तों को चबाकर खा सकते हैं.

नीम के पत्तों से कंट्रोल होगा यूरिक एसिड

नीम के पत्तियों में पॉवरफल डिटॉक्सिफाइंग गुण पाए जाते हैं जो ब्लड में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को कम करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा यह एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे गुणों का भंडार होता है, जो शरीर की गंदगी को कम कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)