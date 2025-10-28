विज्ञापन
होठों के बार-बार सूखने से परेशान हैं? ये नुस्खे करेंगे मदद

Dry Lips Remedy: आइए जानते हैं, होंठों की ड्रायनेस दूर करने के कुछ असरदार घरेलू नुस्खे क्या हैं?

होठों के बार-बार सूखने से परेशान हैं? ये नुस्खे करेंगे मदद
बार-बार होंठ सूखने के क्या कारण हैं?

Dry Lips Remedy: सर्दियां आते ही ड्राई लिप्स की समस्या आम हो जाती है. मौसम में बदलाव, पानी की कमी या धूप की वजह से होंठों की नमी खत्म हो जाती है और वे सूखने या फटने लगते हैं, होंठों की ड्रायनेस न केवल आपकी सुंदरता को प्रभावित करती है, बल्कि दर्द, जलन और खून निकलने जैसी परेशानियों का कारण भी बनती है. इस समस्या से राहत पाने के लिए लोग कई तरह के लिप बाम और केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाती. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो होंठों को अंदर से पोषण दे सकते हैं. आइए जानते हैं, होंठों की ड्रायनेस दूर करने के कुछ असरदार घरेलू नुस्खे क्या हैं?

होंठ सूखने पर क्या लगाना चाहिए?

नारियल तेल: नारियल तेल में पाए जाने वाले प्राकृतिक फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होंठों को मॉइस्चराइज करने में मदद कर सकते हैं और सूखे और फटे होंठों से राहत दिला सकते हैं. आप रोज रात को सोने से पहले होंठों पर हल्के हाथों से नारियल तेल लगाकर सो सकते हैं. ऐसा करने से होंठ मुलायम और चमकदार बने रहेंगे.

शहद और नींबू: शहद एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करत है. वहीं, नींबू डेड स्किन को हटाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप दोनों का साथ में मिलाकर लगाते हैं तो होंठों की ड्रायनेस को दूर कर सकते हैं. एक चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर होंठों पर 10 से 15 मिनट लगाएं और बाद में हल्के गुनगुने पानी से धो लें.

घी: घी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो होंठों की फटी त्वचा को भरने और उन्हें मुलायम बनाने में मदद कर सकते हैं.रात को सोने से पहले एक बूंद देसी घी होंठों पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें. ऐसा करने से होंठ पहले जैसे नरम हो जाएंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

