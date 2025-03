स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? Dr से जानें स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए रोजाना कौन से फल खाएं

Which Fruit is Best to Increase Sperm Count: स्पर्म की क्वालिटी और काउंट पुरुषों के प्रजनन हेल्थ के लिए जरूरी है. अगर आप अपनी स्पर्म क्वालिटी को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट में कुछ खास बदलाव करने की जरूरत हो सकती है. सही आहार और फल इन बदलावों को प्रेरित कर सकते हैं, जो स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी में सुधार लाने में मदद करते हैं. कुछ फल और डाइट हैं, जो स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं. इन फलों का सेवन करने से शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की भरपाई होती है, जो स्पर्म फॉर्मेशन और उनकी एक्टिविस्म के लिए जरूरी होते हैं.

स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए रोजाना खाएं ये 5 फल | स्पर्म के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? (Which Fruit Is Best For Sperm | Fruits to Increase Sperm Count and Motility)

1. स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए केला (Banana) : केला स्पर्म क्वालिटी के सुधार में मदद करता है. इसमें पोटेशियम, विटामिन B6 और मैग्नीशियम होते हैं, जो स्पर्म के हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं. इसके अलावा, केला एनर्जी का एक अच्छा स्रोत भी है, जिससे शरीर में ताजगी बनी रहती है.

2. स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए सिट्रस फल (Citrus Fruits) : सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी और अंगूर स्पर्म की काउंट और क्वालिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं. इनमें विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो स्पर्म्स को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है. इससे स्पर्म्स की एक्टिविस्म और मोबिलिटी में वृद्धि होती है.

3. स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए बेरीज (Berries) : बेरीज़, जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. ये फल शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे स्पर्म हेल्दी रहते हैं. इनमें फ्लेवोनॉयड्स होते हैं, जो स्पर्म के DNA को सुरक्षित रखते हैं और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाते हैं.



4. स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए कद्दू (Pumpkin) : कद्दू के बीज में जिंक और दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करते हैं. कद्दू के बीजों में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्पर्म के हेल्थ को बढ़ावा देते हैं.

5. स्पर्म काउंट बढ़ाने के घरेलू उपाय के लिए अनार (Pomegranate) : अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C की उच्च मात्रा होती है, जो स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं. यह फल स्पर्म की मोबिलिटी और स्ट्रक्चर को सुधारने में सहायक है. अनार का सेवन करने से स्पर्म का प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है.



6. स्पर्म काउंट बढ़ाने के घरेलू उपाय - लहसुन (Garlic) : लहसुन का सेवन भी स्पर्म के हेल्थ को सुधारने में सहायक होता है. इसमें सल्फोराफेन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्पर्म की क्वालिटी में सुधार करने में मदद करते हैं. लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे स्पर्म के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)