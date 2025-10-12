विज्ञापन
Height Kaise Badhaye: स्ट्रेचिंग करते हुए शरीर खींचता है, नियमित रूप से अगर 10 मिनट तक स्ट्रेचिंग की जाए तो हाइट अच्छी निकल आती है और शरीर लंबा हो जाता है.

9 से 13 साल के बच्‍चों को ख‍िला दें डेंगू में दी जानेवाली ये बूटी, देखते ही देखते ताड़ की तरह हो जाएंगे लंबे
Height Kaise Badhaye: नियमित शारीरिक गतिविधियां और खेल बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं.

Height Kaise Badhaye: आमतौर पर तो बच्चों की हाइट माता-पिता की कितनी हाइट है उसपर निर्भर करती हैं. लेकिन कई ऐसे मामले देखे गए हैं, जहां मां-बाप तो लंबे होते हैं, लेकिन बच्चे की हाइट ज्यादा नहीं होती है. कहा जाता है कि बच्चों की हाइट 9 से 13 साल के बीच में सबसे अधिक बढ़ती है. अगर आपके बच्चे भी इसी उम्र के बीच के हैं तो उन्हें ग‍िलोय देना शुरू कर दें. डॉक्‍टर राम अवतार शर्मा के अनुसार जैसे ग‍िलोय लगातार बढ़ता रहता है, अगर बच्‍चों को इसे गर्म पानी में उबालकर द‍िया जाए तो उससे हाइट भी अच्‍छी बढ़ती है. इस नुस्खे के अलावा बच्चों को रोजाना योग करवाएं. योग करने से भी हाइट पर असर पड़ता है और ये बढ़ जाती है. हाइट बढ़ाने (Height Kaise Badhaye) से जुड़ी और क्या-क्या टिप्स हैं, आइए उनपर एक नजर डालते हैं.

कैसे हाइट बढ़ाएं (Height Kaise Badhaye)-

पर्याप्त नींद

बच्चों के लिए पर्याप्त नींद बेहद ही जरूरी है. पर्याप्त नींद लेने से न केवल दिमाग का विकास अच्छे से होता है. साथ ही हाइट पर भी इसका असर पड़ता है. बच्चों को रोज कम से कम 8 घंटे जरूर सोना चाहिए.

व्यायाम

नियमित शारीरिक गतिविधियां और खेल बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. दौड़ लगाने से भी बच्चों की हाइट बढ़ सकती है. इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का संतुलन हाइट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

स्ट्रेचिंग

स्ट्रेचिंग करते हुए शरीर खींचता है, नियमित रूप से अगर 10 मिनट तक स्ट्रेचिंग की जाए तो हाइट अच्छी निकल आती है और शरीर लंबा हो जाता है.

डाइट में शामिल करें ये चीजें

हाइट बढ़ाने में डाइट भी अहम भूमिका निभाती है. दूध उत्पाद कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं. जो कि हड्डियों के विकास के लिए उत्तम होते हैं. हरी पत्तेदार सब्जियां फाइबर का स्त्रोत होती हैं. फल विटामिन और मिनरल्स के अच्छे स्रोत होते हैं. मेवे, बीज और साबुत अनाज भी शरीर के विकास में मदद करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

