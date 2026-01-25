गर्भावस्था में सीने की जलन करती है परेशान, तो इन 5 तरीकों से झट से पाएं राहत

Heartburn In Pregnancy: महिलाओं के लिए गर्भावस्था का सफर प्यारा और चुनौतीपूर्ण होता है, जहां आने वाले शिशु की खुशी और शरीर में होने वाले बदलाव तकलीफ देते हैं. गर्भावस्था में महिलाओं में सीने में जलन की समस्या आम है. गर्भावस्था के शुरुआती चरण में माएं कुछ भी ठीक से खा नहीं पातीं और अगर खा लेती हैं तो सीने में जलन और उल्टी होने लगती है. ऐसे में कुछ छोटे उपायों से गर्भवती महिलाएं सीने में जलन की परेशानी से राहत पा सकती हैं.

गर्भवती महिलाएं सीने में जलन से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय- (Pregnant women should adopt these measures to avoid heartburn)

1.पहला, सीने में जलन की परेशानी से बचने के लिए कम खाएं. गर्भवती महिलाओं को थोड़े-थोड़े समय में खाते रहना चाहिए. एक साथ ज्यादा खाने से सीने में जलन और मतली की परेशानी हो सकती है, इसलिए जब भी खाएं तो थोड़ी मात्रा में खाएं, इससे पेट और मन दोनों अच्छे रहेंगे.

2. दूसरा, तीखा और तला-भुना खाने से परहेज करें. गर्भावस्था में तीखा और चटपटा खाने का मन करता है और यही खाना सीने में जलन का बड़ा कारण बनता है. ऐसे में ज्यादा मिर्च, ऑयली खाना, कॉफी, और खट्टे फल से परहेज करें. खट्टे फल भी सीने में जलन कर सकते हैं.

3. तीसरा, गर्भावस्था के शुरुआती चरण में शरीर बहुत थका हुआ महसूस होता है. ऐसे में न ज्यादा घूमने का मन करता है और न ही कुछ करने का. ऐसे में जरूर ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं. खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही लेटें और खूब सारा पानी पीएं. पानी पीने से सीने में जलन कम होती है.

4. चौथा, गर्भावस्था में ढीले कपड़े पहनें. टाइट कपड़ों से पेट पर दबाव पड़ता है और जलन बढ़ती है. कुछ महिलाएं गर्भावस्था में टाइट कपड़े पहनती हैं, जिससे शरीर में जलन और खिंचाव महसूस होता है. ऐसे में कॉटन और खुले कपड़े पहनें.

5. पांचवां, गर्भावस्था में आराम देने वाला आहार लें. आहार में केला, दही, ओट्स और नारियल पानी जैसे पदार्थों को शामिल करें. नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है, जिससे सीने में जलन में आराम मिलता है. अगर जलन बहुत ज्यादा है तो एक बार अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें. ऐसे में डॉक्टर कुछ दवाएं भी देते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)