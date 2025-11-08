टूटी हड्डियों, जोड़ों का दर्द और गठिया का देसी इलाज है हड़जोड़, जानें फायदे और इस्तेमाल करने का तरीका

Home Remedy for Bone Fracture: हड़जोड़ एक पारंपरिक औषधीय पौधा है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है. इसे अंग्रेजी में Bone Setter भी कहा जाता है. सदियों से इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने, जोड़ों के दर्द को कम करने और गठिया जैसी समस्याओं के इलाज में किया जाता रहा है. आज के समय में जब लोग छोटी-छोटी चोटों के लिए भी महंगी दवाओं और इंजेक्शन का सहारा लेते हैं, वहीं हड़जोड़ एक ऐसा विकल्प है जो प्राकृतिक, सस्ता और साइड इफेक्ट्स फ्री है. आइए जानते हैं इस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में.

हड़जोड़ के बड़े फायदे | Benefits of Hadjod

टूटी हड्डियों को जोड़ने में मददगार: हड़जोड़ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह हड्डियों की रिकवरी को तेज करता है. फ्रैक्चर के बाद इसका सेवन करने से हड्डी जल्दी जुड़ती है.

जोड़ों के दर्द में राहत: गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस या सामान्य जोड़ों के दर्द में यह सूजन कम करता है और चलने-फिरने में आसानी देता है.

गठिया का देसी इलाज: गठिया में हड़जोड़ का रेगुलर सेवन इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है और जोड़ों की सूजन को कम करता है.

हड्डियों को मजबूत बनाता है: इसमें कैल्शियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और बोन डेंसिटी बढ़ाते हैं.

पाचन और अन्य फायदे: कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे पाचन सुधारने, पेट की समस्याएं जैसे अल्सर और ल्यूकोरिया में भी उपयोगी बताया गया है.

हड़जोड़ का सेवन कैसे करें?

हड़जोड़ का चूर्ण: इसकी डंडियों को सुखाकर पीस लें और रोजाना 1–2 ग्राम गर्म पानी या दूध के साथ लें.

हड़जोड़ का रस: ताज़ी डंडियों को पीसकर रस निकालें और 1–2 चम्मच सुबह-शाम लें.

हड़जोड़ की सब्जी: कुछ जगहों पर इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, जो स्वादिष्ट और औषधीय होती है.

ध्यान दें:

गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे या कोई गंभीर रोगी इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करें.

हड़जोड़ की पहचान कैसे करें?

यह एक लता (बेल) होती है जिसकी डंडियां चौकोर आकार की होती हैं.

इसकी शाखाएं मांसल और हरी होती हैं, जो आसानी से टूट जाती हैं लेकिन जल्दी जुड़ भी जाती हैं.

पत्तियां छोटी और दिल के आकार की होती हैं.

इसे आमतौर पर गांवों में खेतों की मेड़ पर या जंगलों में पाया जा सकता है.

हड़जोड़ एक ऐसा देसी इलाज है जो प्राकृतिक रूप से हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है. अगर आपको फ्रैक्चर, गठिया या जोड़ों का दर्द है, तो हड़जोड़ को अपने रूटीन में शामिल करके आप तेजी से रिकवरी और लंबे समय तक राहत पा सकते हैं.

