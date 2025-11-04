डायबिटीज मरीजों के लिए खुशखबरी, Levocetirizine दवा करेगी किडनी की हिफाजत

New Hope For Diabetes Patients: डायबिटीज आज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है. हर घर में कोई न कोई शुगर पेशेंट मिल ही जाता है. ये बीमारी धीरे-धीरे शरीर के कई जरूरी अंगों पर असर डालती है, खासतौर पर किडनी पर. अब तक इसका इलाज दवाओं और इंसुलिन तक सीमित था, लेकिन अब एक नई स्टडी ने उम्मीद की किरण दिखा दी है. ऐसा लगता है कि एलर्जी की दवा लेवोसेट्रिज़ीन (Levocetirizine) डायबिटीज के मरीजों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

एलर्जी की सस्ती दवा अब बनेगी गेम-चेंजर (Affordable allergy drug could be a game-changer)

दरअसल, जनरल ऑफ डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, ये दवा डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज से जुड़ी किडनी की बीमारी को धीमा करने में मदद कर सकती है. यह वही दवा है जो अब तक पित्त (Urticaria) और एलर्जिक फीवर जैसी परेशानियों में दी जाती थी. लेकिन अब इसके असर ने मेडिकल दुनिया को चौंका दिया है. स्टडी में पाया गया कि तीन महीने तक जब इसे शुगर की नियमित दवाओं के साथ दिया गया, तो मरीजों के ब्लड शुगर लेवल, सूजन मार्कर्स और यूरिन रेशियो में सुधार देखने को मिला.

डॉक्टरों ने बताई खासियत (Doctors explained its benefits)

इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के डॉक्टर जयंत कुमार का कहना है कि यह दवा शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है. इसका मतलब यह है कि किडनी को नुकसान पहुंचाने की रफ्तार धीमी हो जाती है. वहीं डॉक्टर राखी सुराना का मानना है कि जहां डायबिटीज के मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है, वहां यह दवा एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प बन सकती है. खास बात यह है कि इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं पाए गए हैं.

भारत में क्यों है खास (Why it matters for India)

भारत जैसे देश में, जहां लाखों लोग महंगी दवाओं का खर्च नहीं उठा पाते, वहां लेवोसेट्रिज़ीन (Levocetirizine) एक वरदान साबित हो सकती है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-inflammatory) और एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) गुण न सिर्फ किडनी को बचाने में मदद करेंगे, बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल में भी सहायक होंगे. अगर आने वाले समय में इसे डायबिटीज के रेगुलर ट्रीटमेंट में शामिल किया गया, तो ये खोज लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)