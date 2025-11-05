विज्ञापन
क्या अंजीर खाने से हो सकती है गैस की समस्या? जानिए किन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Anjeer Khane ke Fayde aur Nuksan: अंजीर का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है ये तो हम सभी जानते, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को अंजीर का सेवन नहीं करना चाहिए.

किन लोगों को अंजीर नहीं खाना चाहिए.

Anjeer Side Effects: अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. इसका सेवन कई तरह की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. इसमें फाइबर पाया जाता है जो कब्ज और बवासीर की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है. कई बार लोग शिकायत करते हैं कि अंजीर खाने से उनको गैस और ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है. उनके लिए इसको पचाना मुश्किल भरा होता है. आइए जानते हैं कि क्या सच में अंजीर खाने से गैस और सूजन की समस्या हो जाती है. 

अंजीर खाने से गैस और सूजन की समस्या हो सकती है

अंजीर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन कुछ लोगों को इसको खाने के बाद पेट में गैस, पेट फूलना और ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती है. इसका कारण है अंजीर में पाया जाने वाला हाई फाइबर और नेचुरल शुगर (फ्रक्टोज) है, जिसे कुछ लोगों का पाचन तंत्र ठीक से पचा नहीं पाता है. ऐसे लोगों को अंजीर का सेवन करने के बाद ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है. वहीं जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म कम होता है उनको भी फाइबर को पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में इन लोगों के लिए अंजीर का सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए अंजीर ( Who Should Not Eat Anjeer)

  • जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है. 
  • जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है. 
  • जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS)की समस्या है.
  • जिन लोगों को गैस्ट्रिक या एसिडिटी की समस्या रहती है.

ऐसे लोगों को अंजीर या तो सीमित मात्रा में करना चाहिए या फिर इसको भिगोकर डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका सेवन करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

