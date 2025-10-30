15 दिन लगातार अनार का जूस पीने से शरीर को होंगे 7 गजब फायदे

Pomegranate health benefits : छोटे-छोटे लाल मोतियों जैसे अनार के दाने न सिर्फ स्वाद से भरपूर होते हैं, बल्कि सेहत को भी फायदा पहुंचाते हैं. क्योंकि यह फाइबर, फोलेट, विटामिन K, विटामिन C, और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, विशेष रूप से पॉलीफेनोल्स (जैसे प्यूनिकैलेगिन और फ्लेवोनोइड्स) भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर को सूजन से लड़ने में मदद करते हैं. कुल मिलाकर ये आपकी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखता है.आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर इसका असर 15 दिन के अंदर महसूस होने लगेगा.

आज के इस आर्टिकल में हम आपको केवल 15 दिन अनार का जूस पीने के 7 बड़े फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप इसे डाइट का हिस्सा जरूर बना लेंगे.

अनार आयरन (Iron) का रिच सोर्स है. अगर आपको थकान रहती है या शरीर में खून की कमी है, तो 15 दिन में ही हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) का लेवल तेजी से बढ़ने लगेगा. यह खासकर महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

यह जूस दिल की सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. यह BP को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे दिल की धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है.

अनार एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) से भरा होता है, जो स्किन की गंदगी साफ करते हैं. अगर आप 15 दिन जूस पीते हैं, तो चेहरे पर नेचुरल गुलाबी निखार आएगा और एजिंग (Anti-Aging) की रफ्तार धीमी हो सकती है.

रोजाना अनार का जूस पीने से शरीर को बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त ताकत मिलती है. सर्दी-खांसी या मौसम बदलने वाली बीमारियां आपसे दूर रहती हैं.

यह फाइबर (Fiber) का अच्छा स्रोत है. यह पेट को साफ रखने में मदद करता है और हाजमा (Digestion) एकदम सही रखता है, जिससे आपको कब्ज की शिकायत नहीं होती.

कुछ रिसर्च बताती हैं कि अनार का जूस पीने से याददाश्त (Memory) बेहतर होती है और ब्रेन फंक्शन (Brain Function) में सुधार आता है.

अनार में एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-Inflammatory) गुण होते हैं. यह शरीर में होने वाली सूजन और जोड़ों के दर्द में भी राहत पहुंचाता है.

यह भी पढ़ें

काले धब्बे वाली प्याज सेहत के लिए है फायदेमंद? खाने से पहले जान लीजिए वरना....सेहत के लिए हो सकता है बड़ा खतरा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)