ब्लैडर से निकली 3.1 किलो की पथरी! शुतुरमुर्ग के अंडे जितने बड़े स्टोन ने डॉक्टरों को भी चौंकाया

श्रीलंका में डॉक्टरों ने 55 वर्षीय व्यक्ति के मूत्राशय (Bladder) से 3.1 किलोग्राम वजन और करीब 17 सेंटीमीटर आकार की विशाल ब्लैडर स्टोन (Bladder Stone) निकाली है. डॉक्टरों का कहना है कि यह अब तक सर्जरी के जरिए निकाली गई सबसे बड़ी ब्लैडर पथरी में से एक हो सकती है. यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ब्लैडर स्टोन आमतौर पर छोटे आकार की होती है, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर यह गंभीर रूप ले सकती है.

मरीज को स्ट्रोक के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में रहने के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि उसे पेशाब करने में दिक्कत हो रही थी. आगे की जांच में उसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर असामान्य रूप से बड़ा स्टोन पाया गया. न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. प्रगलाधन बालकृष्णन ने डॉक्टरों की टीम को लीड किया. बीबीसी सिंहला से बात करते हुए डॉ. बालकृष्णन ने कहा, "मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार, यह सर्जरी के जरिए निकाला गया और रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे बड़ा ब्लैडर स्टोन है."

ब्लैडर स्टोन क्या होता है?

ब्लैडर स्टोन एक सख्त चीज होती है जो तब बनती है जब गाढ़े पेशाब में मौजूद मिनरल्स ब्लैडर के अंदर क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं. आम तौर पर, पेशाब ब्लैडर से पूरी तरह बाहर निकल जाता है. हालांकि, अगर ब्लैडर ठीक से खाली नहीं होता है, तो मिनरल्स पीछे रह सकते हैं और धीरे-धीरे आपस में जुड़ सकते हैं.

ब्लैडर स्टोन इतने छोटे हो सकते हैं कि बिना इलाज के ही यूरिनरी ट्रैक्ट (मूत्र मार्ग) से बाहर निकल जाएं. हालांकि, बड़े स्टोन्स से दर्द, जलन और पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है. 4 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन को आम तौर पर 'जायंट ब्लैडर स्टोन' कहा जाता है. इस मामले में निकाला गया पत्थर लगभग 17 सेंटीमीटर का था, और इसलिए यह असाधारण रूप से बड़ा था.

ब्लैडर स्टोन क्यों बनते हैं?

कई समस्याएं ब्लैडर को पूरी तरह खाली होने से रोक सकती हैं और पत्थरों का खतरा बढ़ा सकती हैं. इनमें बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लॉकेज, बार-बार होने वाले यूरिनरी इन्फेक्शन और ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नसों से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं. लंबे समय तक यूरिनरी कैथेटर के इस्तेमाल से भी ब्लैडर स्टोन बन सकते हैं. जब पेशाब लंबे समय तक ब्लैडर में रहता है, तो मिनरल्स के लिए क्रिस्टल बनाना और धीरे-धीरे एक ठोस चीज का रूप लेना आसान हो जाता है.

इसके लक्षण क्या हैं?

छोटे ब्लैडर स्टोन के कारण कभी-कभी कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. हालांकि, जैसे-जैसे पथरी बड़ी होती है, व्यक्ति को ये लक्षण हो सकते हैं:

पेशाब करते समय दर्द या जलन होना

पेशाब शुरू करने या उसका बहाव बनाए रखने में कठिनाई

पेशाब की धार कमजोर होना या बीच-बीच में रुकना

बार-बार या तुरंत पेशाब करने की जरूरत महसूस होना

पेशाब में खून आना

पेट के निचले हिस्से में दर्द

पेशाब करने में कठिनाई

शुरुआती इलाज क्यों जरूरी है?

यह मामला बताता है कि पेशाब से जुड़े लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय उनकी जांच क्यों करवानी चाहिए. अगर समय रहते पता चल जाए और इलाज हो जाए, तो ब्लैडर की पथरी आमतौर पर इतनी बड़ी नहीं होती. ब्लैडर पूरी तरह खाली न हो पाने की असल वजह का पता लगाने से पथरी को दोबारा बनने से रोकने में भी मदद मिल सकती है.