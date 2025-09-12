इन 6 चीजों को मिलाकर घर पर खुद से बनाएं हेल्दी आटा, सेहत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले

Multigrain Atta Ke Fayde: गेहूं के आटे की तुलना में मल्टीग्रेन आटा सेहत के लिए ज्यादा हेल्दी माना जाता है. अगर आप गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, तो मल्टीग्रेन आटे पर शिफ्ट हो जाएंगे. इस आटे की बनी रोटी खाने से शरीर को कई सारे लाभ मिलते हैं. दरअसल मल्टीग्रेन आटे में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर को फिट रखते हैं और पाचन को भी बेहतर बना देते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर पर आप कैसे मल्टीग्रेन आटे (Multigrain Atta Kaise Banaye) बना सकते हैं.

घर पर मल्टीग्रेन आटा कैसे बनाएं? (Multigrain Atta Kaise Banta Hai)

मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए आपको गेहूं के आटे, बेसन, रागी, बाजरा, सोयाबीन और ओट्स के पाउडर की जरूरत पड़ेगी. आप सामान मात्रा में ये सब चीजें मिक्स कर लें. आपका आटा बनकर तैयार हो जाएगा. लेकिन याद रखें कि इस आटे की रोटी थोड़ी सूखी बनती हैं. इसलिए जब आटा गूंथे तो इसमें एक चम्मच घी जरूर डाल लें. ताकि रोटी मुलायम बनें. साथ ही ये आटा जल्दी खराब हो जाता है और इसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं. ऐसे में कम ही मात्रा में इस आटे को बनाएं. आइए अब जानते हैं कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने से क्या लाभ (Multigrain Atta Ke Fayde) शरीर को मिलते हैं.

मल्टीग्रेन आटे के फायदे (Multigrain Atta Ke Fayde)-

प्रोटीन

सोयाबीन और बेसन में प्रोटीन पाया जाता है. इसलिए इस आटे को खाने से शरीरे में प्रोटीन की कमी नहीं होती है. जो लड़कियां मां बनने वाली हैं उन्हें तो अपनी डाइट में इस आटे को जरूर शामिल करना चाहिए.

हड्डियों को मिलती है मजबूती

रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है. ऐसे में ये हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है. जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उन्हें अपनी डाइट में रागी को जरूर जोड़ना चाहिए. इस आटे की रोटी को रोजाना खाने से एक महीने में कैल्शियम की कमी दूर होने लग जाएगी.

खून की कमी होगी दूर

बाजारे में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ऐसे में इसका सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है. वहीं ओट्स में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है. जो कि पाचन प्रक्रिया को सही रखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)