पार्लर में क्यों खर्च करने हजारों पैसे, जब घर पर ही आसानी से कर सकते हैं ब्लीच, जानें तरीका

Bleach Kaise Karte Hai: ब्लीच चेहरे के बालों को छुपाने के साथ-साथ चेहरे पर निखार भी लाती है. ब्यूटी पार्लर में जाकर अगर आप ब्लीच करवाते हैं तो हजारों रुपये का चूना लग जाता है. जिससे आपका बजट हिल सकता है. आज हम आपको घर पर ही ब्लीच करने का सही तरीका (Bleach Kaise Karte Hai) बताने जा रहे हैं. ताकि कम पैसे में आप अच्छा निखार पा सकें. तो आइए जानते हैं घर पर ही आसानी में और कम खर्च में ब्लीच कैसे कर सकते हैं.

घर पर कैसे करें ब्लीच (Bleach Kaise Karte Hai)

आप अपनी स्किन के हिसाब से बाजार से ब्लीच खरीद दें. पैकेज पर दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्लीच का पेस्ट तैयार करें. ब्लीच लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें. बिना चेहरा साफ किए ब्लीच लगाने से इतना असर नहीं दिखेगा.

चेहरा साफ करने के बाद ब्लीच के साथ दी गई क्रीम से अच्छे से मसाज करें. 2 मिनट तक मसाज करने के बाद ब्लीच का पेस्ट चेहरे पर लगा लें और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रहने हें. इस दौरान बीच-बीच में अपनी उंगलियों की मदद से ब्लीच की मसाज करें. 15 मिनट बाद आप इसे साफ कर लें. अगर जलन महसूस हो तो आप बर्फ इसपर लगा लें.

ब्लीच करते समय रखें इन बातों का ध्यान

ब्लीच करने से पहले स्किन टेस्ट जरूर करें. ऐसे करने से पता चल जाता है कि आपको ब्लीट सूट कर रही है कि नहीं.

ब्लीच करने से पहले चेहरे पर किसी भी तरह की फेस क्रीम या लोशन नहीं लगाएं. कई बार इनसे रिएक्शन हो जाता है.

अगर ब्लीच करते समय काफी जलन चेहरे पर महसूस होती है तो चेहरे को तुरंत पानी से साफ कर लें.

ब्लीच के बाद चेहरे पर दाने आने पर उनपर बर्फ को लगाएं. ये धीरे-धीरे बैठने लग जाएंगे.

केवल अच्छे ब्रांड की ब्लीच का ही प्रयोग आप करें. सस्ते ब्रांड की ब्लीच लगाने नुकसान पहुंच सकता है.

बीच हुई ब्लीच का प्रयोग दोबारा न करें. उसे फेंक दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)