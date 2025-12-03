विज्ञापन
ये 4 चीजें फ्रिज में रखते ही बन जाती हैं जहर...

Fridge Mein Kya Nahi Rakhna Chahiye: आलू, प्याज, टमाटर और केला फ्रिज में रखने योग्य नहीं हैं. ये चीजें ठंड में अपना स्वाद, बनावट और स्वास्थ्यवर्धक गुण खो देती हैं. इन्हें हमेशा ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखना ही बेहतर है.

किन सब्जियों को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है?

Fridge Mein Kya Nahi Rakhna Chahiye: हम में से कई लोग सोचते हैं कि सब्जियों और फलों को फ्रिज में रखना उन्हें लंबे समय तक ताजा रखता है. लेकिन विज्ञान कहता है कि कुछ चीजें फ्रिज में रखने पर न केवल अपना स्वाद और बनावट खो देती हैं, बल्कि कभी-कभी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं. अगर आप भी इन चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए. इस लेख में हम आपको चार ऐसी सामान्य चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिन्हें फ्रिज में रखना नुकसानदेह है – पोटैटो, प्याज, टमाटर और केला.

फ्रिज में कौन से सामान नहीं रखने चाहिए? | 4 Foods Not To Store In Fridge

आलू: आलू में स्टार्च होता है, जो ठंडे तापमान में शुगर में बदलने लगता है. इसको फ्रिज में रखने से यह प्रोसेस तेज हो जाती है. जब आप इसे बाद में गर्म करके पकाते हैं, तो इसमें ‘एक्रिलामाइड' नामक रसायन बन सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और कैंसर पैदा करने वाला हो सकता है. इसलिए आलू को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर ही रखना चाहिए.

प्याज: प्याज में सल्फर युक्त रसायन होते हैं और इसकी बाहरी परत पतली होती है. यह परत हवा से नमी को अवशोषित करती है. फ्रिज में रखने पर नमी बढ़ जाती है, जिससे प्याज के भीतर बैक्टीरिया और फंगस उगने लगता है. नतीजतन इसका स्वाद बदल जाता है और यह आसपास की चीज़ों की खुशबू भी सोख लेता है.

टमाटर: टमाटर में ऐसे यौगिक होते हैं जो इसकी ताजगी और खुशबू बनाते हैं. ठंडे तापमान में ये यौगिक निष्क्रिय हो जाते हैं. इसका परिणाम होता है कि टमाटर का स्वाद फीका और बनावट पानी जैसी हो जाती है. इसलिए टमाटर हमेशा रूम टेम्प्रेचर में ही स्टोर करके रखना चाहिए.

केला: केले में पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम होता है, जो फल के पकने में मदद करता है. ठंडे तापमान में यह एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिससे केला काला, नरम और खराब स्वाद वाला हो जाता है. इसलिए केला कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए.

इन बातों को जानने के बाद आप आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें फ्रिज में रखना सुरक्षित नहीं है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

