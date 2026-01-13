बार-बार जम्हाई लेना हो सकता है इस बीमारी का इशारा, जानिए किस विटामिन की कमी है जिम्मेदार

Which Vitamin Deficiency Causes Yawning: जम्हाई आना हम सभी के लिए एक आम बात है. अक्सर हम मान लेते हैं कि जम्हाई सिर्फ नींद पूरी न होने, बोरियत या थकान की वजह से आती है. लेकिन, अगर आपको दिन में कई बार, बिना ज्यादा काम किए या पूरी नींद लेने के बावजूद भी बार-बार जम्हाई आ रही है, तो यह शरीर का एक छुपा हुआ संकेत हो सकता है. शरीर जब अंदर से कमजोर पड़ने लगता है या उसे जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, तो वह छोटे-छोटे संकेतों के जरिए हमें चेतावनी देता है. बार-बार जम्हाई आना भी उन्हीं संकेतों में से एक है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, लगातार जम्हाई आना कई बार पोषक तत्वों की कमी, खासकर आयरन, विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी से जुड़ा हो सकता है. इसे हल्के में लेना ठीक नहीं, क्योंकि समय रहते कारण जानकर सुधार किया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है.

जम्हाई क्यों आती है? | Why Do We Yawn?

जम्हाई का मुख्य काम दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन देना और शरीर को सतर्क बनाना होता है. जब दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती या शरीर थका हुआ महसूस करता है, तो जम्हाई अपने आप आने लगती है. अगर यह बार-बार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शरीर में कहीं न कहीं एनर्जी प्रोडक्शन या ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी है.

1. आयरन की कमी (Iron Deficiency)

बार-बार जम्हाई आने का सबसे आम कारण आयरन की कमी हो सकता है. आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन घटता है. हीमोग्लोबिन कम होने पर दिमाग तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती. थकान, सुस्ती और लगातार जम्हाई आना.

अन्य लक्षण:

जल्दी थक जाना

सांस फूलना

चक्कर आना

त्वचा पीली पड़ना

क्या खाएं: पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दालें, हरी सब्जियां.

2. विटामिन B12 की कमी

अगर आपको भरपूर नींद लेने के बाद भी जम्हाई आती रहती है, तो विटामिन B12 की कमी इसका कारण हो सकती है. यह विटामिन नर्व सिस्टम और एनर्जी लेवल के लिए जरूरी है. इसकी कमी से दिमाग सुस्त हो जाता है.

अन्य लक्षण:

याददाश्त कमजोर होना.

हाथ-पैर में झनझनाहट.

मूड स्विंग.

बहुत ज्यादा थकान.

क्या खाएं: दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली (या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट)

3. मैग्नीशियम की कमी

मैग्नीशियम मांसपेशियों और नर्व्स को रिलैक्स रखने में मदद करता है. इसकी कमी से शरीर हमेशा थका हुआ महसूस करता है. नींद पूरी होने के बावजूद दिमाग एक्टिव नहीं रहता.

अन्य लक्षण:

मांसपेशियों में खिंचाव.

बेचैनी.

नींद का ठीक न होना.

क्या खाएं: केला, बादाम, काजू, मूंगफली, साबुत अनाज

4. डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन

पानी और मिनरल्स की कमी से भी बार-बार जम्हाई आ सकती है. शरीर में पानी कम होने पर ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. इससे दिमाग थकान का सिग्नल देता है. दिन भर में पर्याप्त पानी और बैलेंस डाइट जरूरी है.

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

जम्हाई के साथ बहुत ज्यादा थकान.

चक्कर या सांस की दिक्कत.

ध्यान लगाने में परेशानी.

लगातार बनी रहे, तो ब्लड टेस्ट कराकर पोषक तत्वों की जांच जरूर करानी चाहिए.

बार-बार जम्हाई आना हमेशा नींद की कमी नहीं होता. कई बार यह शरीर में आयरन, विटामिन B12 या मैग्नीशियम की कमी का साफ संकेत होता है. सही समय पर कारण पहचानकर खान-पान और लाइफस्टाइल सुधार ली जाए, तो शरीर फिर से एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करने लगता है.

