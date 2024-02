टूटकर आंख की पुतली में घुस गई पलक, वायरल वीडियो देख लोगों की निकली चीखें, जान लें क्यों आंख में कुछ गिरने पर मसलना नहीं चाहिए

How Do I Get an Eyelash Out of My Eye: कैसे आँख में अटके पलक के बाल को बाहर निकालें.

How to Get an Eyelash Out of Your Eye: ह्यूमन बॉडी में आंखें (eye) बहुत जरूरी आर्गन हैं. इसकी देखभाल (eye care) में सावधानी रखनी चाहिए. आंखों में कुछ भी चले जाना बहुत परेशान करने वाला अनुभव होता है. डॉक्टर आंखों का ख्याल रखने की सलाह देते हैं. आंखों में कुछ गिर जाने की स्थिति में डॉक्टर आंखों को रगड़ने से बचने की सलाह देते हैं. उनके अनुसार इससे स्थिति के और बिगड़ने का खतरा रहता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बरौनी (आइ लैसज का एक बाल) आंखों के इंटीरियर चैंबर यानी कार्निका के अंदरूनी हिस्से में चला गया है. आइए जानते हैं आंखों में बरौनी के गिर जाने (How to remove eyelash stuck in eye) या कुछ पड़ जाने पर क्या करना चाहिए और कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

आंखों में बरौनी के गिर जाने पर क्या करें | कैसे आँख में अटके पलक के बाल को बाहर निकालें (How to remove eyelash stuck in eye)

आंखों को रगड़ने से बचें