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छोटे क्लीनिक भी होंगे अब डिजिटल! सिर्फ 299रु में मिलेगा eSushrut@Clinic, मरीजों को क्या होगा फायदा?

अगर आप छोटे शहर या कॉलोनी के क्लीनिक में इलाज करवाते हैं, तो अब आपकी मेडिकल हिस्ट्री खोने का डर खत्म हो सकता है. सरकार छोटे क्लीनिकों को डिजिटल बनाने जा रही है, जिससे मरीजों को तेज, सुरक्षित और बेहतर इलाज मिल सकेगा.

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छोटे क्लीनिक भी होंगे अब डिजिटल! सिर्फ 299रु में मिलेगा eSushrut@Clinic, मरीजों को क्या होगा फायदा?
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अगर आप छोटे शहर या कॉलोनी के क्लीनिक में इलाज करवाते हैं, तो अब आपकी मेडिकल हिस्ट्री खोने का डर खत्म हो सकता है. सरकार छोटे क्लीनिकों को डिजिटल बनाने जा रही है, जिससे मरीजों को तेज, सुरक्षित और बेहतर इलाज मिल सकेगा.यह C-DAC द्वारा तैयार किया गया एक हल्का और ABDM-सक्षम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे खासतौर पर छोटे क्लीनिकों और ओपीडी के लिए बनाया गया है.

क्या है eSushrut@Clinic?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 29 जून को  eSushrut@Clinic  लॉन्च करेंगे. यह एक हल्का, क्लाउड‑आधारित डिजिटल सिस्टम है, जिसे खास छोटे क्लीनिक और ओपीडी के लिए तैयार किया गया है. 

यह सिस्टम मरीजों का रिकॉर्ड, बिलिंग और इलाज से जुड़े काम को डिजिटल करेगा, जो अभी ज्यादातर जगहों पर मैन्युअल होता है.

मरीजों को क्या होगा सीधा फायदा? (Public Use Angle) 

  1. डॉक्टर के पास आपकी पूरी हिस्ट्री डिजिटल मिलेगी
  2. रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन कहीं भी एक्सेस किए जा सकेंगे
  3. लंबी लाइन और कागजी झंझट कम होगा
  4. इलाज तेज और ज्यादा सटीक हो सकेगा
  5. डेटा सुरक्षित रहेगा (खोने या गुम होने का डर कम)

यह सिस्टम "कनेक्टेड हेल्थ" को बढ़ावा देता है, जिससे अलग‑अलग अस्पतालों के बीच डेटा शेयर आसान होगा.

क्लीनिक के लिए क्यों खास है ये सिस्टम?

  • मरीज रजिस्ट्रेशन, बिलिंग और रिपोर्टिंग पूरी तरह डिजिटल
  • Speech-to-Text और Clinical Decision Support जैसे स्मार्ट फीचर्स
  • क्लाउड बेस्ड सिस्टम—किसी भी डिवाइस से इस्तेमाल
  • ABHA, Scan & Share जैसी ABDM सुविधाएं

यह प्लेटफॉर्म छोटे और मिड‑साइज क्लीनिकों के लिए बनाया गया है, ताकि कम खर्च में डिजिटल सिस्टम अपनाया जा सके.

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कितनी होगी कीमत? 

सामान्य शुल्क: 499रु प्रति महीना (5 यूजर)
सरकारी छूट: 200रु
प्रभावी कीमत:  299रु/महीना 
पहले 3 महीने:  मुफ्त 
अतिरिक्त यूजर: 50रु प्रति यूजर

सरकार और C‑DAC की साझेदारी 

इस सिस्टम को  C-DAC ने विकसित किया है  और  NHA (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण)  के साथ मिलकर लागू किया जाएगा. 

  1. C-DAC: मेंटेनेंस और अपग्रेड
  2. NHA: वित्तीय और तकनीकी सहायता

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

भारत में छोटे क्लीनिकों में अभी भी ज्यादातर काम कागज पर होता है. ऐसे में रिकॉर्ड खोने, गलती होने और इलाज में देरी की समस्या रहती है.

eSushrut\@Clinic इस गैप को खत्म कर सकता है और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत करेगा.

मोटा-मोटी क्‍या समझ आता है - 

  • छोटे क्लीनिक होंगे डिजिटल
  • सिर्फ 299रु में HMIS
  • मोबाइल/लैपटॉप से इस्तेमाल
  • डिजिटल रिकॉर्ड = बेहतर इलाज
  • 🇮🇳 ABDM से जुड़ा सिस्टम

पाठकों के सवाल

eSushrut\@Clinic क्या है? 
यह छोटे क्लीनिकों के लिए बनाया गया डिजिटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो मरीजों का डेटा और इलाज प्रक्रिया डिजिटल करता है.

मरीज को इससे क्या फायदा होगा? 
मरीज की मेडिकल हिस्ट्री सुरक्षित रहेगी और इलाज तेज व सटीक होगा.

क्या यह सरकारी सिस्टम है? 
हाँ, इसे NHA और C-DAC ने मिलकर विकसित किया है.

इसकी कीमत कितनी है? 
सरकारी छूट के बाद यह 299रु प्रति माह में उपलब्ध होगा.

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