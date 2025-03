सबसे जल्दी बाल कैसे बढ़ते हैं? दोगुनी तेजी से बाल लंबे करने का बेस्ट तरीका है ये जूस, जान लें बनाने और इस्तेमाल का सही तरीका | Baal Jaldi Kaise Badhaye

Baal Lambe Karne Ka Tarika : आजकल लगभग हर कोई बालों के झड़ने और उनकी धीमी ग्रोथ की समस्या से परेशान है. हम जो कुछ भी खाते हैं उसका हमारे बालों की हेल्थ और ग्रोथ दोनों (Hair Growth) पर असर पड़ता है. इसलिए अपनी डाइट में ऐसे चीजें शामिल करें जो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छी हों. जैसे बायोटिन, विटामिन C, आयरन, जिंक और कोलेजन जैसे इनग्रेडिएंट बालों (hair problem ka solution) के लिए अच्छे होते हैं. आज हम आपको कुछ पेय पदार्थों (Drink for Long hair) के बारे में बताएंगे जिन्हें रोज पीने से आपके बालों की ग्रोथ, डेंसिटी और चमक बढ़ सकती है. यानी आप अपनी डाइट में कुछ ड्रिंक शामिल करके अपने बेजान बालों को खूबसूरत बना सकते हैं.

बालों को मजबूत बनाने के लिए पीएं ये जूस (Hair Growth Drinks | Baal Kaise Badhaye | Baal Lambe Karne Ka Tarika )



1. कीवी का जूस (Kiwi Juice): कीवी विटामिन C का एक बेहतरीन सोर्स है इसे आप विटामिन C का पावरहाउस भी कह सकते हैं. कोलेजन प्रोडक्शन और टिश्यू हेल्थ के लिए विटामिन C जरूरी है. हेयर फॉलिकल्स में ज्यादातर कोलेजन प्रोटीन होते हैं, इसलिए विटामिन C हेल्दी हेयर ग्रोथ और चमक को बढ़ावा देने में खास भूमिका निभाता है. यह फॉलिकल्स को डैमेज होने से बचाता है और नए बाल आने में मदद करता है.



2. प्याज का रस (Onion Juice): प्याज में हेयर बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स और कंपाउंड होते हैं. ये सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, C, E, B6, और पोटेशियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे मिनरल से भरे होते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं, बालों का झड़ना कम करते हैं, और इनसे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है. इसके जूस में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती हैं जो स्कैल्प इंफेक्शन और डैंड्रफ को कम करने में मदद करते हैं.

3. पत्तेदार साग का रस (Leafy Vegetable Juice) : पालक और केल (kale) जैसी पत्तेदार सब्जियां बालों के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल प्रोवाइड करती हैं. इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन A, C, आयरन और सेलेनियम होता है. विटामिन C कोलेजन को एक्टिव करता है जिससे बाल मजबूत बनते हैं. वहीं इन सब्जियों में मौजूद आयरन बालों को झड़ने को रोकता है. विटामिन A और सेलेनियम (Selenium) बेहतर एब्जॉर्बप्शन के लिए स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं.

Photo Credit: Canva





पत्तेदार साग का जूस पीने से ये पौष्टिक तत्व आसानी से मिल जाते हैं. पालक, केल, खीरा, अजवाइन और नींबू को मिलाकर एक एंटीऑक्सीडेंट कॉकटेल बनाएं. विटामिन/मिनरल से भरे इन हरे पत्तों का सेवन करने से बाल मजबूत और घने होते हैं.

4. ओमेगा-3 रिच ड्रिंक (Omega-3 Rich Drinks) : ओमेगा-3 फैटी एसिड स्कैल्प हेल्थ को बूस्ट करता है. यह आपके बालों की रूट सेल को पोषण देने में मदद करते हैं, जिससे बाल घने और उनकी ग्रोथ तेजी से होती है. ओमेगा-3 के बेहतरीन सोर्स में अखरोट, चिया सीड्स या फ्लेक्स सीड्स शामिल हैं.



5. स्वीट पोटैटो और गाजर का जूस (Sweet Potato and Carrot Juice) : स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद और गाजर दोनों ही बीटा-कैरोटीन से भरपूर होते हैं. एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, बीटा-कैरोटीन हेयर फॉलिकल सेल्स को डैमेज होने से बचाता है. यह सीबम (Sebum) प्रोडक्शन को नियंत्रित यानी रेगुलेट करता है. Sebum एक प्राकृतिक तेल (natural oil है जो बालों को बेजान होने से बचाने के लिए स्कैल्प के टिश्यू को नमी देता है.

इसके अलावा हमारी बॉडी बीटा-कैरोटीन को एक्टिव विटामिन A में कन्वर्ट करती है, जो हेयर फॉलिकल ग्रोथ साइकिल को मैनेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बीटा-कैरोटीन बढ़ाने के लिए 3 गाजर और 1 बेक्ड शकरकंद का जूस पिएं. आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के लिए इसमें पालक या केल भी मिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)