क्या आपका बच्चा भी दिखता है पतला, चाहते है उसे गोलू-मोलू बनाना, तो जानें Dr. Madhavi Bharadwaj की राय

How To Increase Kids Weight Gain: अगर आपका बच्चा पतला है, तो घबराएं नहीं. डॉक्टर की सलाह के अनुसार, धैर्य से आप अपने बच्चे को हेल्दी और खुशहाल बना सकते हैं. गोलू-मोलू दिखना जरूरी नहीं, स्वस्थ होना सबसे जरूरी है.

Weight Gain Tips For Kids: हर बच्चे का शरीर अलग होता है, इसलिए धैर्य रखें.

Weight Gain Tips For Kids: हर मां चाहती है कि उसका बच्चा तंदुरुस्त और प्यारा गोलू-मोलू दिखे. लेकिन, जब बच्चा थोड़ा दुबला-पतला होता है, तो चिंता होना स्वाभाविक है. कई बार मां-बाप जल्दी में बच्चे को फॉर्मूला मिल्क, भारी सॉलिड फूड या सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं. लेकिन, डॉक्टर  माधवी भारद्वाज कहती हैं "धैर्य रखो, और बच्चे की ग्रोथ को समझो. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि अगर आपका बच्चा भी कमजोर दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए. चलिए जानते हैं क्या है उनकी सलाह.

पतले बच्चे का मतलब बीमार नहीं होता

डॉ. माधवी के अनुसार, हर बच्चे का शरीर अलग होता है. कुछ बच्चे जन्म से ही पतले होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं. अगर बच्चा एक्टिव है, ठीक से खा रहा है, खेल रहा है और उसकी ग्रोथ चार्ट पर सही प्रगति हो रही है, तो चिंता की कोई बात नहीं. अक्सर बच्चों का वेट शुरूआती 1-2 साल में आधा या एक किलो ही बढ़ता है, क्योंकि वह घटता बढ़ता रहता है. जैसे ही बच्चे का वेट बढ़ता है फिर वह कुछ बीमार हो जाता है तो वेट दोबारा घट जाता है. ऐसे में यह सामान्य है, चिंता की कोई बात नहीं है.

जल्दी फॉर्मूला मिल्क या भारी खाना देना सही नहीं

मांओं को सलाह दी जाती है कि सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए जल्दी से फॉर्मूला मिल्क या भारी सॉलिड फूड शुरू न करें. इससे बच्चे की पाचन शक्ति पर असर पड़ सकता है और एलर्जी या पेट की समस्या हो सकती है.

6 महीने तक सिर्फ मां का दूध सबसे अच्छा है. उसके बाद धीरे-धीरे घर का बना हल्का खाना जैसे दाल का पानी, चावल, केला आदि देना शुरू करें.

बच्चे की भूख और रुचि के अनुसार खाना दें, जबरदस्ती नहीं.

बच्चे को गोलू-मोलू बनाने के लिए क्या करें?

  • अगर बच्चा खुद खाने वाला है तो उसे पोषण से भरपूर खाना दें, जैसे घी लगी रोटी, दाल, सब्जियां, फल और दूध.
  • खेलने का समय दें, एक्टिव बच्चे का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिससे खाना सही तरीके से लगता है.
  • नींद पूरी होनी चाहिए. अच्छी नींद से ग्रोथ हार्मोन सही तरीके से काम करता है.
  • पानी और हाइड्रेशन का ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी से भूख कम लगती है.

डॉक्टर की सलाह: धैर्य रखें और प्यार से बढ़ाएं वजन

Dr. Madhavi कहती हैं, “मांओं को समझना चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ एक प्रक्रिया है. हर बच्चा अपने समय पर बढ़ता है. वजन बढ़ाने के लिए जल्दबाजी न करें, बल्कि सही पोषण और प्यार से बच्चे को हेल्दी बनाएं.”

आप उनका पूरा वीडियो यहां देख सकते हैं जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि पतले बच्चों को कैसे समझें और उनकी देखभाल कैसे करें.

अगर आपका बच्चा पतला है, तो घबराएं नहीं. डॉक्टर की सलाह के अनुसार, धैर्य से आप अपने बच्चे को हेल्दी और खुशहाल बना सकते हैं. गोलू-मोलू दिखना जरूरी नहीं, स्वस्थ होना सबसे जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

