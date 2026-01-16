Milk Myths: डॉक्टर ने किया दूध का दूध और पानी का पानी! टूटेंगे सारे भ्रम, जानिए क्या सही है और क्या गलत

Dudh Se Jude Myths In Hindi: दिन की शुरुआत हो या लात को बेड पर जाने से पहले की एक हेल्दी ड्रिंक दूध के बिना बहुत से लोगों को दिन पूरा नहीं होता. इसमें पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी कई बीमारियों से राहत दिलाने में कारगर हैं. फिर चाहें, वो हड्डियों से जुड़ी बीमारी हो या मांसपेशियों के विकास में मदद करना, लेकिन वो कहते हैं न हर चीज के फायदे होने के साथ कुछ नुकसान भी है. जी हां, दूध सेहत बना भी सकता है और बिगाड़ भी है. तो चलिए बिना देरी किए जनलर फिजीशियन डॉ. शालिनी सिंह सालुंके से जानते हैं क्या सच है और क्या नहीं.

दूध के बारे में कुछ अजीब तथ्य क्या हैं?

डॉक्टर के अनुसार दूध के अराउंड हमेशा से बहुत सारे भ्रम रहे हैं. कुछ पुराने ज़माने के हैं, कुछ अभी नए ज़माने की देन है. यही कारण है ज्यादातर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं हैं दूध पिएं की ना पिएं.

दूध एक कंप्लीट फूड है: दूध को एक कंप्लीट फूड माना गया है लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी पर पाया जाता है, लेकिन आयरन, फाइबर और विटामिन सी कम मात्रा में पाया जाता है. इसीलिए खाना छोड़ के आप दूध नहीं पी सकते.

दूध शुगर स्पाइक बढ़ाता है: दूसरा मिथ यह है कि दूध पीने से शुगर स्पाइक बढ़ता है. दरअसल दूध में प्रोटीन और हेल्थी फट की मात्रा ज्यादा होने के कारण सुगर स्पाइक ज्यादा नहीं होता इसलिए आप इसकी कंजप्शन सिर्फ लो फैट में मॉडरेशन में लें.

दूध में काली मिर्च और हल्दी डालकर ही पिएं: तीसरा मिथ यह कि दूध में हल्दी और काले में डालकर ही पीना चाहिए, लेकिन हर समय ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि ऐसा आपको तब करना चाहिए जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन या इन्फेक्शन ज्यादा हो.

दूध पीने से डायबिटीज या इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है: ऐसा कहना सही नहीं है, अगर दूध मिलावट वाला या हाई फैट मिल्क होगा तभी यह आपके शरीर में फैट बढ़ाएगा, जिससे पेट से जुड़ी दिक्कतें और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है.

दूध हमेशा रात को ही पीना चाहिए: यह सही माना जाता जा सकता है क्योंकि नींद और मस्कल रिकवरी दोनों के लिए रात को पिया हुआ दूध फायदेमंद माना जाता है.

