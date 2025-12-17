विज्ञापन

बच्चे के टीकाकरण में बड़ा बदलाव, जन्म के समय Hepatitis B का टीका अब जरूरी नहीं? CDC ने खत्म करने की कि सिफारिश, जानिए क्यों

Child Vaccination: सीडीसी ने हेपेटाइटिस बी के लिए नेगेटिव माताओं से पैदा हुए शिशुओं के लिए नियमित जन्म खुराक की सिफारिश बंद करने का निर्णय लिया.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चे के टीकाकरण में बड़ा बदलाव, जन्म के समय Hepatitis B का टीका अब जरूरी नहीं? CDC ने खत्म करने की कि सिफारिश, जानिए क्यों
बच्चे के टीकाकरण में बदलाव
Freepik

Hepatitis B Birth Dose: बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर Hepatitis B की टीका लगाया जाता है, जिसमें अब अमेरिका के CDC ने नवजात बच्चों के टीकाकरण में बड़ा बदलाव करने की सिफारिश की है. सीडीसी ने हेपेटाइटिस बी टीकाकरण को समाप्त करने और उन शिशुओं के व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है जिनकी माताओं में वायरस का टेस्ट निगेटिव आया है. हालांकि, जन्म के समय दी जाने वाली खुराक उन सभी शिशुओं के लिए टीकाकरण के रूप में जारी रहेगी जिनकी माताओं को हेपेटाइटिस बी है या जिनकी हेपेटाइटिस बी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, बल्कि मां-बाप और डॉक्टर मिलकर फैसला कर सकते हैं कि टीका तुरंत लगवाएं या 2 महीने बाद से शुरू करें.

यह भी पढ़ें:- आंवला सर्दियों का सुपरफूड क्यों है? ठंड में ज्यादा आंवला खाने से क्या होता है, जानिए 5 फायदे

बच्चे के टीकाकरण में कौन-कौन से बदलाव हुए हैं?

30 से अधिक सालों तक अमेरिकी नीति में यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक शिशु को जन्म के 24 घंटों के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाए, चाहे मां को संक्रमण हो या न हो. इससे बच्चों और किशोरों में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण में 99% की कमी आई. दिसंबर 2025 में टीकाकरण संबंधी सलाहकार समिति (एसीआईपी), जो सीडीसी की नीति का मार्गदर्शन करती है, ने हेपेटाइटिस बी के लिए नेगेटिव माताओं से पैदा हुए शिशुओं के लिए नियमित जन्म खुराक की सिफारिश बंद करने का निर्णय लिया. इसके साथ ही सीडीसी ने माता-पिता को अब अपने बच्चे के डॉक्टर के साथ यह तय करने की सलाह दी कि टीकाकरण कब शुरू किया जाए या शुरू की जाए या नहीं.

किन बच्चों को जन्म के समय टीका लगाना चाहिए?

नए दिशानिर्देशों में हाई जोखिम वाले शिशुओं के लिए सिफारिशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म के समय लगवाना अभी भी कई बच्चों के लिए जरूरी है. जैसे की हेपेटाइटिस बी से संक्रमित माताओं से जन्मे शिशु को 24 घंटे के भीतर टीका लगाना जरूरी है. अगर, मां Hepatitis B पॉजिटिव है, तो बच्चे को जन्म के 12–24 घंटे में टीका और HBIG दोनों दिए जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Child Vaccination, Vaccination, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com