Fact Check: क्या मौत के बाद भी बढ़ते रहते हैं सिर के बाल और नाखून? जानिए क्या है इसकी पूरी सच्चाई

Do your hair and fingernails grow after death?: मौत होते ही इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है और शरीर ऐंठ जाता है. माना जाता है कि शरीर के प्रत्येक अंग से जीवन खत्म हो जाता है. ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि मरने के बाद भी सिर के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं तो चौंकने की बात नहीं है. लंबे समय से लोगों के बीच यह धारणा रची बसी है कि मृत्यु के बाद भी नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं. अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि क्या सच में ऐसा होता है या ये सब सिर्फ लंबे समय से लोगों के बीच फैली गलत धारणा का अंजाम है.

कहां से आई मौत के बाद नाखून और बाल बढ़ने की बात?

कुछ लोग मानते हैं कि मौत के बाद नाखून और बाल बढ़ने जैसे बातों की शुरुआत पहले विश्व युद्ध पर आधारित एरिच मारिया रिमार्के के उपन्यास 'ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट' से शुरू हुई थी. उपन्यास में यंग नैरेटर पॉल बाउमर गैंग्रीन से अपने दोस्त केमरिच की मौत पर विचार करते हुए कहता है, "मुझे यह चौंकाता है कि जब केमेरिच सांस नहीं लेगा तब उसके नाखून शानदार लीन सेलर प्लांट की तरह बढ़ते रहेंगे. मैं अपने सामने चित्र देखता हूं. नाखून खुद को कॉर्कस्क्रू में बदल लेते हैं और लगातार बढ़ते ही जाते हैं और उनके साथ सड़ती हुई खोपड़ी पर लगे बाल किसी अच्छी मिट्टी में लगे घास की तरह रहते हैं, बिल्कुल घास की तरह."

उपन्यासों से लेकर हॉरर फिल्मों तक में हम मौत के बाद लंबे नाखून और बढ़ते बालों के बारे में पढ़ते और देखते आ रहे हैं. बॉलीवुड फिल्म भूतनाथ के एक सीन में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर भूत बनने के बाद जब छोटे बच्चे से मिलते हैं तो उनका नाखून लंबा रहता है, जिसे काटने में बच्चे को थोड़ी मुश्किल होती है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या फिल्मों और उपन्यासों की तरह असल दुनिया में भी मौत के बाद नाखून और बाल बढ़ते हैं? आखिर साइंटिफिक स्तर पर ऐसे दावों में कितनी सच्चाई है? इसे समझने के लिए हमें ट्रांसप्लांट की दुनिया से रूबरू होना पड़ेगा.

मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं कई कोशिकाएं (Even after death many cells remain alive)

मृतक के नाखून और बालों की लंबाई में प्रतिदिन आने वाले बदलाव को मापने जैसा अभी तक कोई भी व्यवस्थित स्टडी नहीं किया गया है. लेकिन इस संबंध में मुर्दों के साथ काम करने वाले मेडिकल छात्रों के अध्ययन और विवरणों की तरफ रुख किया जा सकता है. ट्रांसप्लांट सर्जन भी मौत के बाद एक निश्चित अवधि तक शरीर के कई प्रकार की कोशिकाओं के जिंदा रहने की बात स्वीकार करते हैं और यही वजह है कि मृत्यु के बाद अंग दान संभव होता है.



ट्रांसप्लांट सर्जनों को मृत्यु के 30 मिनट के भीतर अंग दाता के शरीर से किडनी, लिवर और दिल को निकालना होता है. निकाले हुए अंगों को छह घंटे के भीतर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के अंदर प्रत्यार्पित करना रहता है. वहीं स्किन सेल्स काफी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं. मृत्यु के 12 घंटे बाद भी सफल ग्राफ्ट किया जा सकता है.

मौत के बाद कितनी देर तक जिंदा रहती है अलग-अलग कोशिकाएं? (How long do different cells remain alive after death?)

शरीर की कोशिकाएं अलग-अलग दर पर मरती है. मृत्यु के बाद दिल की धड़कन रूक जाने की वजह से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है. ऑक्सीजन नहीं मिलने पर शरीर में ग्लूकोज बनना बंद हो जाता है और ग्लूकोज का सप्लाई रुकते ही तंत्रिका कोशिकाएं मर जाती है. हालांकि, ब्रेन सेल्स मौत के तुरंत बाद निष्क्रिय नहीं होती है बल्कि कुछ सेकेंड्स बाद काम करना बंद करती है. मस्तिष्क के अलावा पाचन तंत्र और ब्लाडर भी कुछ समय तक एक्टिव रहता है.

क्या मौत के बाद भी बढ़ते रहते हैं बाल? (Does hair continue to grow even after death?)

प्रत्येक बाल एक फॉलिकल के अंदर स्थित होता है जिससे बालों में ग्रोथ होती है और वो लंबे होते हैं. फॉलिकल के बेस में कोशिकाओं का एक समूह होता है जो विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाता है जिससे बाल लंबे होते हैं. ये कोशिकाएं तेज गति से विभाजित होती है जिसके लिए लगातार एनर्जी की जरूरत होती है. ग्लूकोज के जलने से यह एनर्जी उत्पन्न होती है लेकिन मौत के बाद ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने के कारण शरीर में ग्लूकोज बनना बंद हो जाता है. एनर्जी नहीं मिलने पर कोशिकाएं विभाजित नहीं हो पाती है जिससे बालों का ग्रोथ भी रुक जाता है.



मृत्यु के बाद त्वचा सूखने लगती है और खोपड़ी की तरफ खिंच जाती है. इस वजह से सिर और ठुड्डी के बाल ज्यादा उभरे हुए दिखाई देते हैं और लोगों को बाल बढ़ जाने का भ्रम होता है.

क्या मौत के बाद भी बढ़ते रहते हैं नाखून? (Do nails continue to grow even after death?)

नाखून प्रतिदिन 0.1एमएम की स्पीड से बढ़ते हैं और एक उम्र के बाद ग्रोथ रेट कम हो जाता है. नाखून के बेस के नीचे जर्मिनल मैट्रिक्स नाम के टिशू का एक लेयर होता है जो अधिकांश नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है. नई कोशिकाएं पुराने सेल्स को आगे की ओर ढकेलती है जिससे नाखून लंबा होता दिखाई देता है.



नाखूनों के बढ़ते रहने के लिए नई कोशिकाओं का बनना जरूरी है. नई कोशिकाओं को बनाने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है लेकिन मौत के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की वजह से शरीर में ग्लूकोज का उत्पादन बंद हो जाता है. इसीलिए मौत के बाद नाखून नहीं बढ़ सकते हैं लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से आसपास के स्किन के सिकुड़ जाने के कारण नाखून लंबे दिखाई देने लगते हैं. इस वजह से मौत के बाद नाखून बढ़ जाने का भ्रम हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)