DIY Hair Mask: क्या वाकई ग्रे बालों पर काम करता है हिना, कॉफी और दही का नुस्खा?

DIY Hair Mask : आजकल कम उम्र में बालों का सफेद होना बहुत आम समस्या बन गई है. स्ट्रेस, प्रदूषण, गलत खानपान, नींद की कमी और जेनेटिक्स ये सब इसके बड़े कारण हैं. वैसे तो बाजार में केमिकल हेयर डाई आसानी से मिल जाती है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स के डर से लोग अब फिर से नेचुरल उपायों की तरफ लौट रहे हैं. इन्हीं में से एक है हिना, कॉफी और दही का DIY हेयर मास्क, जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. लेकिन सवाल यही है – क्या ये सच में ग्रे बालों को रोक सकता है या सिर्फ एक ब्यूटी मिथ है?

हमारे बालों का रंग मेलानिन नाम के पिगमेंट से तय होता है. उम्र बढ़ने, स्ट्रेस, स्मोकिंग, हार्मोनल बदलाव और विटामिन B12 की कमी से मेलानिन बनना कम हो जाता है, जिससे बाल ग्रे या सफेद दिखने लगते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कोई भी टॉपिकल ट्रीटमेंट सफेद बालों को पूरी तरह काला नहीं कर सकता, लेकिन कुछ नेचुरल चीजें इस प्रोसेस को धीमा जरूर कर सकती हैं.

हिना, कॉफी और दही कैसे करते हैं काम?

हिना एक नेचुरल डाई है, जो बालों पर कोटिंग बनाकर ग्रे बालों को छुपाने में मदद करती है. इससे बाल मजबूत होते हैं और स्कैल्प भी हेल्दी रहता है.

कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. ये बालों को परमानेंट कलर तो नहीं देती, लेकिन हिना के साथ मिलकर रंग को थोड़ा गहरा और रिच बना देती है.

दही एक नेचुरल कंडीशनर है. इसमें प्रोटीन और गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो स्कैल्प को पोषण देते हैं और बालों को सॉफ्ट व शाइनी बनाते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं हेयर मास्क

2 टेबलस्पून हिना पाउडर

1 टेबलस्पून ठंडी की हुई ब्रू की गई कॉफी

3 से 4 टेबलस्पून सादा दही

इन सबको मिलाकर स्मूद पेस्ट बनाएं और 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर बालों में जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं. 1 से 2 घंटे बाद सादे पानी से धो लें. उसी दिन शैंपू न करें.

क्या ये ग्रे बाल रोकता है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मास्क ग्रे बालों को खत्म नहीं करेगा, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल से ग्रे होने की स्पीड कम हो सकती है और बाल ज्यादा हेल्दी दिखेंगे.

बेहतर रिजल्ट के लिए टिप्स

मास्क 3–4 हफ्ते में एक बार लगाएं

डाइट में आयरन, B12 और एंटीऑक्सिडेंट्स शामिल करें

स्ट्रेस कम करें और स्मोकिंग से दूर रहें

माइल्ड, सल्फेट-फ्री शैंपू इस्तेमाल करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)