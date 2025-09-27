नवरात्रि में इस DIY फेस पैक से पाएं इंस्टैंट निखार, पार्लर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Navratri Skin care tips : गरबा नाइट्स हों या पूजा-पाठ, चेहरे पर इंस्टैंट निखार पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है. अक्सर हम इसके लिए पार्लर की तरफ भागते हैं, जहां पैसे और समय दोनों खर्च होते हैं. लेकिन क्या हो अगर घर पर ही पार्लर जैसा निखार मिल जाए? जी हां, यह पूरी तरह मुमकिन है. आज हम आपको एक ऐसे DIY (Do It Yourself) फेस पैक के बारे में बताएंगे, जिसे आप नवरात्रि में ट्राई कर सकती हैं और पा सकती हैं निखरी खिली-खिली त्वचा.

हम यहां पर आपको बेसन, कच्चा दूध, हल्दी पाउडर, शहद और नींबू के रस से फेस पैक तैयार करने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी सुंदरता में इस त्यौहार चार चांद लगा सकता है..

सामग्री

बेसन (Gram Flour) 2 बड़े चम्मच, 3 से 4 चम्मच कच्चा दूध (Ram milk), एक चुटकी हल्दी पाउडर (haldi powder), 1 छोटा चम्मच शहद (honey) चाहिए.

अब आप एक साफ कटोरी में बेसन, हल्दी पाउडर और शहद ले लीजिए. इसमें धीरे-धीरे कच्चा दूध मिलाते जाएं और अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि कोई गांठ न पड़े. जब यह एक स्मूथ पेस्ट बन जाए तो इसमें नींबू का रस मिला लीजिए. अब आपका फेस पैक तैयार है.

अब आप अपने चेहरे को पानी से धोकर अच्छे से साफ करके सुखा लीजिए.अब इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाएं. आंखों और होंठों के आसपास के एरिया को छोड़ दीजिएगा. अब फेस पैक को जब हल्का सूख जाए, तो हल्के हाथों से मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लीजिए. मसाज करने से डेड स्किन सेल्स आसानी से निकल जाते हैं. अंत में चेहरा धो लीजिए और थपथपाकर सुखाएं और हल्का मॉइस्चराइजर लगा लीजिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)