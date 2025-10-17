Diwali Aur Dry Fruits: नकली अखरोट की पहचान कैसे करें? जानें इसके फायदे और नुकसान

How To Know Walnut Quality: भारत में दीवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है. यही कारण है इस त्योहार पर ड्राई फ्रूट्स को गिफ्ट्स के तौर पर दिया जाता है. जहां इस समय ड्राई फ्रूट्स की डिमांड ज्यादा रहती है. वहीं, इसी टाइम इनमें सबसे ज्यादा मिलावट भी की जा सकती है. अब सवाल ये उठता है कि असली मेवों के पहचान कैसे करें? आज हम आपको इस स्टोरी में अखरोट जिसे 'ब्रेन फूड' के नाम से भी जाना जाता है असली है या नकली? पहचान कैसे करें? के बारे में कुछ आसान तरीके बताने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो आसान टिप्स.

ओरिजिनल अखरोट कैसे चेक करें?

अगर अखरोट ज्यादा चमकीला या चिकना लगे तो हो सकता है वे नकली या रासायनिक रूप से साफ किया गया हो. वहीं, असली अखरोट थोड़ा भारी होता है, जबकि नकली या सूखे अखरोट उठाने में हल्के लगते हैं. अखरोट को खरीदने दे पहले हिला कर देखें अगर अंदर से आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि अखरोट पुराना या सूखा हो चुका है.

अखरोट खाने के फायदे:

दिल: अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो दिल की धड़कन को सामान्य रखने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं

दिमाग: अखरोट में पाए जाने वाले तत्व याददाश्त और सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं और दिमागी थकान को कम करने में मदद करते हैं.

डायबिटीज: डायबिटीज के रोगियों के लिए अखरोट एक बेहतर विकल्प है क्योंकि यह ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद कर सकता है.

अखरोट खाने के नुकसान:

वजन: अखरोट में हाई कैलोरी होती है. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन वजन बढ़ा सकता है.

पाचन: अखरोट में फाइबर ज्यादा होता है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन पाचन संबंधी समस्याएं, जैसे गैस या सूजन का कारण बन सकता है.

एलर्जी: कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स से एलर्जी हो सकती है, ऐसे में अखरोट से खुजली या सूजन हो सकती है.

