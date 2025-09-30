'जांघों पर हाथ मारकर ललकार रहे धर्मेंद्र', 89 की उम्र में भी दमदार बॉडी और फिटनेस से चौंकाया, जानें फिटनेस सीक्रेट

Dharmenra Fitness: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं. 89 साल की उम्र में भी उनकी एनर्जी और फिटनेस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. उनका एक वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी जांघ की मसल्स दिखाते हुए फिजियोथेरेपी करते नजर आए. इस वीडियो के जरिए धर्मेंद्र ने अपने फैंस को यह मैसेज दिया कि फिट रहने के लिए उम्र कभी रुकावट नहीं बनती.

फिजियोथेरेपी और हल्की कसरत (Physiotherapy And Light Workout)

धर्मेंद्र नियमित रूप से फिजियोथेरेपी करते हैं. उनका मानना है कि बढ़ती उम्र में शरीर को एक्टिव बनाए रखना बेहद जरूरी है. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और फिजियोथेरेपी शरीर को लचीला और मजबूत बनाए रखने में मदद करती हैं. वो पहले भी एक्सरसाइज करते हुए अपने वीडियो शेयर कर चुकें है. उनका कहना है कि रोजाना थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज करने से भी सेहत पर बड़ा असर पड़ता है.

सोशल मीडिया के जरिए फैंस को प्रेरणा (Inspiration On Social Media)

धर्मेंद्र अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस से जुड़े रहते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर टिप्स देते रहते हैं. वो अक्सर लोगों से इस बात की हिमायत करते हैं कि फिटनेस को बोझ न समझें, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं. उनकी यह सादगी और सकारात्मक सोच ही उन्हें असली "ही-मैन" बनाती है.



फैंस का रिस्पॉन्स

धर्मेंद्र के वीडियो पर फैंस और बॉलीवुड एक्टर्स जमकर प्यार लुटाते हैं. कई लोगों ने लिखा कि वह उनके लिए असली प्रेरणा हैं और उनकी फिटनेस उन्हें भी एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करती है. वहीं कुछ फैंस ने उन्हें “रियल हीरो” कहा, तो कुछ ने उनकी जिंदादिली की तारीफ की.

फिटनेस सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है. उम्र चाहे 40 हो या 80, अगर हम अनुशासन के साथ एक्सरसाइज और हेल्दी आदतें अपनाएं तो लंबे समय तक एक्टिव और स्वस्थ रह सकते हैं. 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का यह अंदाज दिखाता है कि असली स्टार वही है जो न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों को प्रेरित करते हैं. उनका मैसेज साफ है कि फिटनेस कोई विकल्प नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)