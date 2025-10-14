विज्ञापन
सुबह खाली पेट आप भी पी रहे हैं चुकंदर का जूस? पीने से पहले जान लीजिए यह जरूरी बात, वरना.....हो सकता है खतरा !

चुकंदर का जूस आपकी सेहत को लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन यह कुछ हेल्थ कंडीशन में खाली पेट पीने से बचना चाहिए.

यह बीपी को कंट्रोल करता है, बॉडी में ब्लड फ्लो को अच्छा करता है.

Chukandar juice pine ke nuksaan : चुकंदर का जूस आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट है. यही कारण सेहत को लेकर सजग लोग इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. कुछ लोग तो चुकंदर के जूस से दिन की शुरूआत ही करते हैं. लेकिन खाली पेट ये जूस पीना हेल्दी है, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर उठता होगा, है न? तो आज आपको इसका जवाब इस लेख में मिल जाएगा. 

चुकंदर का जूस खाली पेट पीना हेल्दी है?

आपको बता दें कि सुबह में चुकंदर का जूस पीना बहुत फायदेमंद होता है. क्योंकि इस समय शरीर आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स को अच्छे से शरीर में अवशोषित कर पाता है. अगर आप इसे नाश्ते से 30 मिनट पहले या वर्कआउट से पहले नींबू का रस इसमें निचोड़कर पीते हैं तो ये ज्यादा लाभकारी होगा. 

यह बीपी को कंट्रोल करता है, बॉडी में ब्लड फ्लो को अच्छा करता है. वहीं, इसमें मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है. 

ये तो बात हो गई चुकंदर जूस खाली पेट पीने के, लेकिन इसे कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. अगर आपको पेट से जुड़ी दिक्कत है तो आपको नहीं पीना चाहिए. जिन्हें डाइजेशन में देरी होती है उन लोगों को इस जूस को खाली पेट पीने से कुछ परेशानियां हो सकती हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

